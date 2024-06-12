4 جوائز ومسابقات لنادي القصة.. يمكنك التقدم إليها بأعمالك

كشف الكاتب أحمد قرني، رئيس لجنة المسابقات والجوائز نادي القصة بالقاهرة عن جوائز النادي في الرواية، والقصة القصيرة المخطوطة، وأدب الأطفال"؛ مشيرا إلي أن جائزة طه حسين في الرواية المنشورة؛ بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية مازالت الأعمال في مرحلة التحكيم، وأنه قريبا ستعلن النتائج .

باب التقدم لجائزة توفيق الحكيم للرواية عن نادي القصة

وأوضح "قرني" عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، أن نادي القصة مازال يتلقى المشاركات في جائزة توفيق الحكيم للرواية المخطوطة حتى نهاية هذا الشهر، وأن شروط المسابقة تتمثل في أن يتقدم المتسابق بعمل روائي واحد مخطوط، ولا يجوز التقدم بأكثر من عمل، أن يتقدم المتسابق بثلاث نسخ منها مع نسخة وورد أو pdf، وأن السن المتقدم من كافة الفئات العمرية مفتوح، وأن دفع قيمة الاشتراك وقدره (100) جنيه، على أن تسلم الأعمال بمقر النادي على العنوان التالي ( نادي القصة) في المواعيد التالية السبت والاثنين والاربعاء من السادسة مساء حتى الثامنة بدءا من 24 ابريل حتي نهاية يونيو 2024.

مسابقة نادي القصة للقصة القصيرة المخطوطة

ولفت قرني إلى أن شروط مسابقة (نادي القصة) للقصة القصيرة المخطوطة تتمثل في أن يتقدم المتسابق بعمل قصصي مخطوط واحد فقط، وأن يتقدم المتسابق بثلاث نسخ. مع نسخة وورد أو pdf، وأن سن المتقدم من كافة الفئات العمرية، ودفع قيمة الاشتراك وقدره (50) جنيها، وتسلم الأعمال بمقر النادي.

مسابقة أدب الأطفال حتي سن 18 سنة

أما بالنسبة لمسابقة أدب الأطفال عن نادي القصة، تشترط تقديم قصة للأطفال السن حتى ١٨ سنة تسليم ثلاث نسخ، ويمكن للمتقدم الاكتفاء بإرسالها عبر إيميل النادي مرفق بها صورة البطاقة أو شهادة الميلاد.

نبذة عن تأسيس نادى القصة

نادي القصة هو نادي ثقافي مصري يضم عددا من الروائيين المصريين، أسسه في السبعينيات الأديب يوسف السباعي للرواد وضم: توفيق الحكيم، محمد تيمور، إحسان عبد القدوس، أمين يوسف غراب، محمد عبد الحليم عبد الله، نجيب محفوظ، عبد الحميد جودة السحار، ثروت أباظة، طه حسين، محمود تيمور، محمد فريد أبو حديد، علي أحمد باكثير، يحيى حقي، عزيز أباظة، عائشة عبد الرحمن، سهير القلماوي، مصطفى محمود، صالح جودت، هدى جاد، محمود السعدني ورواد الأدب الروائي.