الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مهاجم سابق للريال على رأس قائمة الدومينيكان المبدئية للأولمبياد

أولمبياد باريس
أولمبياد باريس

أعلن إيباي جوميز، المدير الفني لمنتخب جمهورية جزر الدومينيكان الأولمبي قائمته المبدئية للمشاركة في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”.

ويتواجد منتخب جمهورية الدومينيكان في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات مصر، إسبانيا، أوزبكستان.

وضمت القائمة المبدئية 27 لاعبًا على رأسهم ماريانو دياز مهاجم إشبيلية الإسباني ولاعب ريال مدريد السابق، إضافة لـ جونيور فيربو ظهير ليدز يونايتد الإنجليزي ولاعب برشلونة السابق.

كما تواجد بيتر فيديريكو لاعب فالنسيا المعار من ريال مدريد، على أن يتم تقليص القائمة لـ18 لاعبًا منهم 3 لاعبين فوق السن (أكبر من 23 عامًا) حيث سيتم إزالة 9 أسماء.

ويستهل منتخب جزر الدومينيكان مشواره في أولمبياد باريس 2024 بمواجهة منتخب مصر يوم 24 يوليو المقبل.

الدومينيكان جمهورية الدومينيكان جزر الدومينيكان منتخب مصر باريس 2024

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