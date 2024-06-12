حماس: ردنا على مقترح وقف إطلاق النار يتفق ومبادئ مجلس الأمن

قال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لـ حماس، مساء الأربعاء، إن رد الحركة على مقترح وقف إطلاق النار يتفق مع المبادئ الرئيسية لقرار مجلس الأمن.

أضاف النونو، في تصريحات صحفية مساء اليوم، أن واشنطن تواصل موقفها المنحاز للاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح النونو أن بلينكن يتحدث كوزير خارجية الاحتلال منذ بداية الحرب، مؤكدًا أنه يفتقد الحيادية في مواقفه والاحتلال هو الذي يرفض وقف إطلاق النار.

وتابع: تعاملنا بإيجابية مع الوسطاء والمقترحات المعروضة لوقف إطلاق النار في غزة، وموقفنا واضح وهو وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة.

وأكد أن تمام المفاوضات يعتمد على جدية الإدارة الأمريكية والاحتلال لتنفيذ الاتفاق، وطلبنا ضمانات من الوسطاء وطلبنا بنودا واضحة لا تحتمل التأويل.

وسبق وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مساء الأربعاء، أن المنظمة وثقت 32 وفاة في قطاع غزة نتيجة سوء التغذية منها 28 حالة لأطفال دون سن الخامسة.

وأضاف جيبريسوس في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت بثه حساب المنظمة على إكس: "منذ 7 أكتوبر، وثقنا 480 اعتداء على مرافق صحية في الضفة الغربية أسفرت عن 16 وفاة و95 إصابة".

وأكد مدير عام الصحة العالمية أن السلام هو أفضل دواء لعلاج الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، مرحبا بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف كامل وفوري لإطلاق النار في غزة.

وحث جميع الأطراف على اتخاذ خطوات لتنفيذ قرار وقف إطلاق النار في غزة على الفور، ووضع حد دائم لمعاناة الملايين من الناس.

ويواصل الاحتلال قصف مناطق متعددة من قطاع غزة، في اليوم الـ250 من العدوان، فيما أكدت وزارة الصحة أن إسرائيل ارتكبت 3 مجازر راح ضحيتها 40 شهيدا و120 مصابًا خلال 24 ساعة.