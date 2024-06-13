يمكن أن تكون نهاية العام الدراسي وقتًا صعبًا ومرهقًا لجميع الأعمار خاصة الثانوية العامة، إذ يتصاعد الضغط، وتقترب الامتحانات، وتمتلئ الجداول الزمنية، وقوائم المهام لا تنتهي أبدًا، وليس هناك شك في أن الدعاء له تأثير كبير على نجاح الشخص في الامتحانات.

"اللهم أسلمت نفسي إليك".. أدعية امتحانات الثانوية العامة

في هذا التقرير، تستعرض "الدستور" مجموعة من الأدعية، يمكن لطلاب الثانوية العامة التقرب بها إلى الله-عز وجل- وطلب النجاح منه والتوفيق.

أدعية امتحانات الثانوية العامة

أدعية امتحانات الثانوية العامة.. اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

اللهم إني استودعتك ما قرأت وما درست وما تعلمت واستودعتك ديني ونفسي ودنياي وآخرتي وأهلي ومالي، وأعوذ بك يا عظيم من شر خلقك جميعًا، وأعوذ بك من شر ما يبلس به إبليس وجنوده.

"اللهمّ اجعل لي نورًا، وفي قلبي نورًا، وفي سمعي نورًا، وفي بصري نورًا، وفي شعري نورًا، وفي عظامي نورًا، وفي دمى نورًا، ونورًا من خلفي، ونورًا ومن أمامي، ونورًا عن يميني، ونورًا عن شمالي، ونورًا من تحتي، ونورًا من فوقي، اللهمّ زدني نورًا، واجعل لي نورًا".

"اللهم إني توكلت عليك، وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، لا إله إلا الله الحليم الكريم رب العرش العظيم، اللهم لا سهل إلا ما قد جعلته سهلًا، اللهم اجعل الصعب لي سهلًا، اللهم ذكرني منه ما نسيت ولا حول ولا قوة الا بالله".

"اللهمّ إليك تقصد رغبتي، وإياك أسأل حاجتي ومنك أرجو نجاحي، وبيدك مفاتيح مسألتي، لا أسال الخير إلا منك ولا أرجوه من غيرك ولا أيأس من روحك بعد معرفتي بفضلك، يا من جمعت كل شيء حكمته، ويا من نفذ كل شيء حكمه، يا من الكريم اسمه، لا أحد لي غيرك فأسأله، ولا أثق بسواك فآمله، ولا أجعل لغيرك مشيئة من دونك أعتصم بها، وأتوكل عليه، فمن أسأل إن جهلتك، وبمن أثق إذ عرفتك".

أدعية عند دخول قاعة الامتحان

{رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا}، [سورة الإسراء، آية:80]

(اللهمّ إنّي أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزِلّ أو أُزَلّ، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل عليّ)،[رواه شعيب الأرناؤوط، في تخريج زاد المعاد، عن أم سلمة، الصفحة أو الرقم:335، حديث إسناده صحيح].

"ربّ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، بسم الله الفتّاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا يا أرحم الراحمين".

"اللهم افتح عليَّ فتوح عبادك العارفين، اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك، اللهم اجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا".

"اللهم يا من قلت وقولك الحق {وَاتَّقُوا اللَّـهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّـهُ}،[سورة البقرة، آية:282] اجعلني من عبادك المتقين، وعلمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علمًا وعملًا وفقهًا وإخلاصًا في الـدين".

"اللهمّ إنّي أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات، وثبِّتني، وثقِّل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجاتي، وتقبَّل صلاتي، واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العُلى من الجنة".

أدعية أثناء امتحان الثانوية العامة

"اللهم ألهمني الصواب في الجواب، وبلغني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة، واحفظني وأصلحني وأصلح بنا الأمة".

"اللهم إني أسألك أن تيسير لي ولكل طلاب الثانوية العامة الامتحان، وتجعل الخيرة فيه إنك على كل شي قدير، اللهم إني أسألك بمقاعد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، واسمك الأعظم وكلماتك، أن تفتح علينا فتوح العارفين".

"اللهمّ يا جامع الناس إلى يومٍ لا ريب فيه ردّ إلىَّ وإلى كل طلاب الثانوية العامة حفظهم وحاجتهم وأنت أرحم الراحمين".

أدعية عند تعسر الإجابة