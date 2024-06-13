الخميس 13 يونيو 2024
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مع قدوم العيد.. طريقة تحضير كفتة الأرز في المنزل

كفتة الأرز
كفتة الأرز

كفتة الأرز هي واحدة من الأطباق التقليدية والشهية في المطبخ المصري، خاصة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وإليك طريقة تحضيرها.

مع قدوم العيد.. طريقة تحضير كفتة الأرز فى المنزل 

مكونات كفتة الأرز

- ١ كيلو جرام من اللحم المفروم (لحم بقر أو ضأن)

- 1 كوب من الأرز المصري المغسول والمصفى

- 2 بصل كبير مفروم ناعم

- 1 حزمة بقدونس مفرومة ناعم

- 1 حزمة كزبرة خضراء مفرومة ناعم

- 1 حزمة شبت مفرومة ناعم

- 4 فصوص ثوم مهروسة

- 1 ملعقة صغيرة ملح

- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

- 1 ملعقة صغيرة كمون مطحون

- 1 ملعقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة

- زيت للقلي

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طريقة تحضير كفتة الأرز 

1- طحن الأرز:

   - قومي بطحن الأرز المصري حتى يصبح ناعمًا كالدقيق باستخدام مطحنة القهوة أو مطحنة البهارات.

2- خلط المكونات:

   - في وعاء كبير، اخلطي اللحم المفروم مع الأرز المطحون، والبصل المفروم، والبقدونس، والكزبرة، والشبت، والثوم.

   - أضيفي الملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة الجافة.

   - اعجني المكونات جيدًا حتى تتجانس وتتشكل لديك عجينة متماسكة.

3- تشكيل الكفتة:

   - قومي بتشكيل العجينة على هيئة كرات صغيرة أو أصابع حسب الرغبة.

4- القلي:

   - سخني الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة.

   - اقلي كرات الكفتة أو الأصابع في الزيت الساخن حتى تتحمر من جميع الجوانب وتصبح ذهبية اللون.

   - ضعي الكفتة المقلية على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

5- التقديم:

   - قدمي كفتة الأرز ساخنة مع الأرز الأبيض أو الخبز، ويمكن تقديمها مع صلصة الطماطم أو اللبن الزبادي.

كفتة الأرز تحتوي على العديد من العناصر الغذائية والفوائد الصحية، بفضل المكونات المستخدمة في إعدادها. إليك بعض الفوائد التي يمكن أن تحصل عليها من تناول كفتة الأرز:

الفوائد الصحية لكفتة الأرز 

  - اللحم المفروم المستخدم في الكفتة يوفر كمية كبيرة من البروتين الضروري لبناء العضلات والحفاظ على الصحة العامة.

مصدر للطاقة:
  - الأرز يحتوي على الكربوهيدرات التي تعتبر مصدرًا رئيسيًا للطاقة، ما يساعد على الحفاظ على نشاط الجسم.

غني بالفيتامينات والمعادن: 
  - البقدونس، الكزبرة، والشبت تحتوي على مجموعة من الفيتامينات (مثل فيتامين C وفيتامين K) والمعادن (مثل الحديد والكالسيوم) التي تدعم الجهاز المناعي وتحافظ على صحة العظام.

تحسين الهضم:
  - الألياف الموجودة في الأعشاب الطازجة والأرز تساعد في تحسين عملية الهضم وتخفيف مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك.

مضادات الأكسدة:
  - الأعشاب الخضراء تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الجذور الحرة وتقليل مخاطر الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

دعم صحة القلب:
  - استخدام اللحوم الخالية من الدهون وتضمين الأعشاب الطازجة يساعد في الحفاظ على صحة القلب من خلال تقليل الكوليسترول الضار.

تقوية الجهاز المناعي: 
  - الثوم والبصل يحتويان على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، مما يعزز مناعة الجسم ويساعد في مقاومة العدوى.

سهولة الهضم:
  - اللحم المفروم والأرز المطبوخ يسهل هضمهما مقارنة بقطع اللحم الكبيرة، مما يجعلهما مناسبين للعديد من الأشخاص بمن فيهم الأطفال وكبار السن.

كفتة الأرز ليست فقط طبقًا شهيًا ومحبوبًا، بل هي أيضًا غنية بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم بشكل عام.

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طريقة عمل الرقاق الطري باللحمة المفرومة

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قبل عيد الأضحى 2024.. طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة والفتة

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