نموذج إجابة امتحان مادة اللغة العربية 2023

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2027 عن نموذج إجابة امتحان اللغة العربية 2023 pdf، حيث أنه من المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة بكافة الشعب امتحان مادة اللغة العربية يوم السبت الموافق 22 يونيو الجاري.

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن رابط نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للعام الدراسي الماضي 2023 يمكن من خلاله الحصول علي جميع نماذج امتحانات العام الماضي وذلك من خلال الضغط هنا

- يتم الدخول على الرابط من موقع وزارة التربية والتعليم.

- ثم اختار النموذج التي يحتاجها الطالب، حيث اتاحت الوزارة على الموقع النماذج التالية، نماذج الاجابة الشعبة الادبية - الاسئلة الموضوعية، ونماذج الاجابة الشعبة الادبية - الاسئلة المقالية، ونماذج الاجابة الشعبة العلمية - رياضيات - الاسئلة الموضوعية، ونماذج الاجابة الشعبة العلمية - رياضيات - الاسئلة المقالية، نماذج الاجابة الشعبة العلمية - علوم - الاسئلة الموضوعية، نماذج الاجابة الشعبة العلمية - علوم - الاسئلة المقالية.

- ثم يتم الضغط على النموذج المطلوب.

- ويتم تحميله مباشرة علي جهازك.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

جاءت مواصفات مادة اللغة العربية تكون عدد للأسئلة 56 سؤالا، و4 أسئلة مقالية، منها سؤال تعبير بـ6 درجات، و3 أسئلة كل سؤال بدرجتين، واختيار من متعدد يبلغ 44 سؤالا، بدرجة واحده، والأسئلة بدرجتين بإجمالي 12 سؤالا؛

أما اللغة الإنجليزية تكون مواصفات ورقة الامتحانات الاختيار من متعدد، 32 سؤالا بدرجة واحدة، وعدد الأسئلة بدرجتين 5 أسئلة، والعدد الكلي للأسئلة 37 سؤالا، و2 سؤال مقالي لكل سؤال درجتين، إضافة إلى سؤال تعبير بـ4 درجات

وجاءت مواصفات امتحانات مواد التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، والفلسفة والمنطق، الاختيار من متعدد، 40 سؤالا بدرجة واحدة، و6 أسئلة بدرجتين، العدد الكلي للأسئلة 46 سؤالا، و4 أسئلة مقالية كل سؤال بدرجتين.

فيما جاءت مواصفات امتحانات مواد الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، والجيولوجيا وعلوم البيئة الاختيار من متعدد، الأسئلة فيها بدرجة واحدة يبلغ 40 سؤالا، وعدد الأسئلة بدرجتين يبلغ 6 أسئلة، العدد الكلي للأسئلة 46 سؤالا، و4 أسئلة مقالية كل سؤال بدرجتين.

وجاءت مواصفات ورقة امتحان مادة الرياضياتالاختيار من متعدد، 11 سؤالا بدرجة واحدة، و7 أسئلة بدرجتين ليكون العدد الكلي للأسئلة 18 سؤالا، وسؤالين مقالين واحد بدرجتين، وسؤال بثلاث درجات.

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