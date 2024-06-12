الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

متحدث "الوزراء" يكشف تفاصيل خطة توطين صناعة الرقائق الإلكترونية (فيديو)

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن توقيع اتفاقية هامة لإنتاج الرقائق الإلكترونية في مصر، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على التحول الرقمي والاعتماد على التصنيع المحلي.

وأكد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد"، أن مصر تمتلك مركزًا لوجيستيًا للتجارة يجعلها مكانًا مثاليًا لاستقطاب الاستثمارات العالمية، وأضاف أن اتفاقية الرقائق الإلكترونية تستهدف تطوير صناعة الرقائق، وتشمل قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات.

وأشار "الحمصاني" إلى أهمية هذه الصناعة مستقبلًا، حيث تعتبر الرقائق الإلكترونية أساسية في كافة الأجهزة المصنعة، سواء كانت إلكترونية أو كهربائية، كما تلعب دورًا استراتيجيًا في توفير العملة الصعبة وتطوير الصناعة المحلية.

وأخيرًا، أكد "الحمصاني" أن هناك لجنة مشكلة لرصد النماذج الناجحة واختيار الاستشاريين المناسبين للدراسة، كما سيتم التعاون مع شركات عالمية ناجحة لتصنيع الرقائق في مصر.

مجلس الوزراء الرقائق الإلكترونية التحول الرقمي أحمد موسى على مسئوليتي مصر الاستثمارات الصناعة الزراعة

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