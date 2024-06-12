الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"9 شهور وإحنا مشردين".. سكان غزة يرحبون بقرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار

غزة
غزة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، عبر شاشتها تقريرًا لها حمل عنوان: "9 شهور وإحنا مشردين".. سكان قطاع غزة يرحبون بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار وعودة النازحين.

وأضاف تقرير "القاهرة الإخبارية"، أن ردود أفعال إيجابية أحيت الأمل من جديد في نفوس وصلت لمرحلة الانهيار طوال 9 أشهر بسبب العدوان والحصار الإسرائيلي على غزة وعمليات النزوح المتواصلة بعد قرار مجلس الأمن بانسحاب إسرائيل من القطاع وعودة النازحين ورفض أي تغيير ديموغرافي للقطاع أو اقتطاع أي أجزاء منه.

وقال أحد النازحين: "قرار مناسب في وقت مناسب لأننا في حاجة إلى وقف إطلاق نار، ولسنا في حاجة لخسارة مواطنين آخرين، تعبنا، فنحن مشردون منذ 9 أشهر".

وأوضح أنه بمجرد صدور القرار، عادت الحياة للشوارع والأسواق في غزة، ولو على استحياء بعدما  أنهك العدوان أهل غزة طوال الشهور الماضية على أمل إنهاء المجازر اليومية الوحشية بحق شعب أعزل داخل القطاع. 


 

القاهرة الإخبارية مشردين قطاع غزة مجلس الأمن عودة النازحين

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