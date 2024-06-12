من أجود أنواع اللحوم.. متحدثة "حياة كريمة" تكشف سعر صك الأضحية

قالت د. بثينة مصطفى، نائب رئيس مجلس أمناء والمتحدث الرسمي لمؤسسة حياة كريمة، إن هدف المؤسسة الأول والأساسي هو بناء الإنسان.

وأضافت "مصطفى" خلال حوارها لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة"، أن حياة كريمة تعمل على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، ويتم إطلاق العديد من المبادرات للوصول إلى الأهالي المستحقين في كل مكان في الجمهورية.

وتابعت: "هذه هي السنة الثانية في مبادرة صكوك الأضاحي، العام الماضي حققنا نجاحًا كبيرًا جدًا ووزعنا أكثر من 125 ألف كيلو من اللحوم البلدي على الأهالي المستحقين في كل مكان، ولدينا 27 مكتبًا ميدانيًا في كل محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى وجود 45 ألف متطوع على الأرض لتغطية كل القرى والمراكز".

وأكدت أن مؤسسة حياة كريمة توفر صك الأضحية هذا العام بأقل سعر 9600 جنيه وهذا يعتبر من أقل الأسعار الموجودة في السوق، متابعة: "صك الأضحية عبارة عن 20 كيلو 10 منهم للمستحق و10 للمتبرع".

كما أكدت أن رءوس الماشية تربى في مزارع المؤسسة بجودة عالية جدًا، وهناك إشراف بيطري وتغذية سليمة وتكون من أجود أنواع اللحوم.