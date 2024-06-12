مراجعة مادة اللغة العربية للثانوية العامة 2024

ازداد معدل البحث عبر محرك البحث جوجل من طلاب الثانوية العامة عن مراجعة اللغة العربية للثانوية العامة 2024، حيث بدأ طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024 امتحانات نهاية العام الدراسي يوم الإثنين الماضي بالمواد خارج المجموع ويبدأ طلاب كافة الشعب الدراسية (علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي) امتحان مادة اللغة العربية يوم السبت الموافق 22 يونيو.



مراجعات امتحان مادة اللغة العربية الثانوية العامة 2024

وقدم مهتدي سلطان، المعلم والخبير في مادة اللغة العربية للمرحلة الثانوية، أبرز الأسئلة المتوقعة في امتحان مادة اللغة العربية 2024، في كافة تخصصات المادة في الأدب والبلاغة والنحو والقراءة والنصوص والقصة.

وتأتي أسئلة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024 55 سؤالًا، من بينها 4 أسئلة مقالية يتم الإجابة عنها فى ورقة الإجابة المخصصة، علي أن يكون مدة الامتحان 3 ساعات للإجابة على أسئلة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.

توزيع درجات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024

واعلنت وزارة التربية والتعليم، أن مجموع درجات امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024 للشعبتين الأدبية والعلمية من 80 درجة، كما جاءت توزيع درجات الامتحان أسئلة النصوص بواقع 20 درجة، النحو بواقع 20 درجة، وأسئلة الأدب بواقع 6 درجات، وبلاغة بواقع 6 درجات، و14 درجة لسؤال التعبير، و8 درجات لسؤال القراءة، و6 درجات لأسئلة القصة

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024



جاء توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2024 للشعبة العلمية والدبية كما يلي:-

مادة اللغة العربية 80 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة.

مادة الفيزياء 60 درجة.

مادة الكمياء 60 درجة.

مادة الأحياء 60 درجة.

مادة التاريخ 60 درجة.

مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة.

مادة الديناميكا 30 درجة.

مادة الاستاتيكا 30 درجة.

مادة التفاضل والتكامل 30 درجة.

مادة علم النفس والاجتماع 60 درجة.

مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة

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