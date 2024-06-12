الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مراجعة مادة اللغة العربية للثانوية العامة 2024

الثانويه العامه
الثانويه العامه

ازداد معدل البحث عبر محرك البحث جوجل من طلاب الثانوية العامة عن مراجعة اللغة العربية للثانوية العامة 2024، حيث بدأ طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024 امتحانات نهاية العام الدراسي يوم الإثنين الماضي بالمواد خارج المجموع ويبدأ طلاب كافة الشعب الدراسية (علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي) امتحان مادة اللغة العربية يوم السبت الموافق 22 يونيو.
 

مراجعات امتحان مادة اللغة العربية الثانوية العامة 2024

وقدم مهتدي سلطان، المعلم والخبير في مادة اللغة العربية للمرحلة الثانوية، أبرز الأسئلة المتوقعة في امتحان مادة اللغة العربية 2024، في كافة تخصصات المادة في الأدب والبلاغة والنحو والقراءة والنصوص والقصة.

وتأتي أسئلة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024  55 سؤالًا، من بينها 4 أسئلة مقالية يتم الإجابة عنها فى ورقة الإجابة المخصصة، علي أن يكون مدة الامتحان 3 ساعات للإجابة على أسئلة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.

"التعليم" عن صعوبة امتحان الاقتصاد: لم نستقبل أى شكاوى (خاص)

انتهاء امتحان الإحصاء للثانوية العامة 2024

توزيع درجات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024

واعلنت وزارة  التربية والتعليم، أن مجموع درجات امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024 للشعبتين الأدبية والعلمية من 80 درجة، كما جاءت توزيع درجات الامتحان  أسئلة النصوص بواقع 20 درجة، النحو بواقع 20 درجة، وأسئلة الأدب بواقع 6 درجات، وبلاغة بواقع 6 درجات، و14 درجة لسؤال التعبير، و8 درجات لسؤال القراءة، و6 درجات لأسئلة القصة

txt

"تقدر فى 10 أيام".. تفاصيل مبادرة الدعم النفسى لطلاب الثانوية العامة

txt

منسق "حياة كريمة": نقدم الدعم التعليمى والنفسى لطلاب الثانوية العامة للعام الثانى

 

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024
 

جاء توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2024 للشعبة العلمية والدبية كما يلي:-

مادة اللغة العربية 80 درجة.
مادة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة.
مادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة.
مادة الفيزياء 60 درجة.
مادة الكمياء 60 درجة.
مادة الأحياء 60 درجة.
مادة التاريخ 60 درجة.
مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة.
مادة الديناميكا 30 درجة.
مادة الاستاتيكا 30 درجة.
مادة التفاضل والتكامل 30 درجة.
مادة علم النفس والاجتماع 60 درجة.
مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة

53
53
54
54
الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة توزيع درجات الامتحان امتحان مادة اللغة العربية وزارة التربية والتعليم اللغة العربية

الأكثر قراءة

كولر يقود ثورة لـ"غربلة" الأجانب فى الأهلى استعدادًا لمونديال الأندية 2025

متحدث الحكومة يكشف حقيقة إلغاء تخفيف أحمال الكهرباء فى عيد الأضحى (فيديو)

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

اتجاه داخل لجنة تظلمات الجبلاية لرفض استئناف الشيبى

بيان من بيراميدز بشأن منشطات رمضان صبحى

وهل تستحق مصر كل ما فعلناه بها؟! (ردًا على مقال هل تستحق مصر الفقر؟!)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

أحمد الصغير

وهل تستحق مصر كل ما فعلناه بها؟! (ردًا على مقال هل تستحق مصر الفقر؟!)

ماجد حبته

سبعة لقاءات.. وقمة ثلاثية

صفاء النجار

دعانى لبيته «2»

محمد العسيري

ما حدش طايق حد

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل

رسالة سرية من بلينكن لإسرائيل تكشف "حجر العثرة" في مفاوضات هدنة غزة

الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة