"المصرى الديمقراطى" يهنئ تنسيقية شباب الأحزاب بذكرى التأسيس

تقدم فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بالنيابة عن أعضاء الحزب بالتهنئة والتحية إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمناسبة الذكرى السادسة لتأسيسها.

وأوضح زهران أن هذه التجربة الشبابية الواعدة، والتي ساهم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في بنائها وتأسيسها منذ اليوم الأول كمنصة حوار واتصال وتواصل فعالة بين كافة أطراف المشهد السياسي، أثبتت بمرور السنوات أن الحوار حالة دائمة ومطلوبة في العمل السياسي، وأن هناك دومًا حاجة إلى وجود حد أدنى من الاتصال والتواصل من الممكن أن يتم بناؤه بما يفضي إلى مجال سياسي مستقر وفاعل يشارك به جميع الأطراف على اختلافاتهم السياسية واختلاف مواقعهم بين المعارضة والموالاة.

أضاف رئيس المصري الديمقراطي: “لايفوتنا أيضًا أن نشيد بما بذلته التنسيقية من جهود بخصوص العفو عن المحبوسين على ذمة قضايا رأي، وهو دور نتمنى له أن يزيد عن ما هو عليه بكثير بل نتمنى أن يكون الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي هو الشغل الشاغل والرئيسي للتنسيقية حيث لا مجال لأي عمل شبابي أو أي تنمية سياسية في ظل وجود هؤلاء المحبوسين بل واستمرار حبس مزيد من المواطنين، خاصةالشباب، باتهامات تتعلق بآرائهم".

واختتم زهران تصريحه قائلًا: التهنئة والتحية والتقدير مرة أخرى للتنسيقية وأعضائها وتمنياتنا بمزيد من التوفيق والنجاح.