عمر الغول: الاحتلال فى ورطة بسبب تمرد الضباط والجنود على الخدمة فى غزة

قال عمر الغول، عضو منظمة التحرير الفلسطينية، إن أزمة الجيش وأزمة العسكر والأمن عمومًا في إسرائيل هي أحد أوجه الأزمات داخل دولة إسرائيل الاستعمارية، وبالتالي فإن إسرائيل بحكم قوام جيشها المكوّن من 169 ألفًا وليس 163 هو موزّع على العديد من الجبهات.

وأضاف أن قوات الاحتلال تعاني من النقص الشديد في العنصر البشري بسبب حرب الإبادة التي تخوضها في غزة، فهناك العديد من القتلى والجرحى والمعاقين الذين أصيبوا خلال المعارك في جبهة القطاع في جبهة الجنوب، وكذلك على جبهة الشمال وإن كان بدرجة أقل.

وأضاف الغول، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك عاملًا آخر يضاف لذلك هو النقص نتاج تمرد العديد من الضباط والجنود ورفضهم الخدمة في قطاع غزة، وأيضًا انسحاب العديد من المرتزقة، حيث تم استيراد عدد من المرتزقة وفرق من مختلف الدول، وبالتالي هذ الفرق جزء كبير منها لم يُعلن عن قتله، ولكن تم رصد قتله من خلال المراقبين في المجال العسكري والإعلاميين من مختلف الاتجاهات، مؤكدًا أن عددًا منهم انسحب رغم المكافآت العالية التي يتلقونها.