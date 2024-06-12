عمرو مصطفي فى صالون الأوبرا الثقافى بسبب الذكاء الاصطناعى

يناقش صالون الأوبرا الثقافي، برئاسة د.لمياء زايد ندوة "الموسيقى فى عصر الذكاء الاصطناعي فرص وتحديات"، وذلك في السابعة من مساء الإثنين الموافق 24 يونيو على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

تدير صالون الأوبرا الثقافي السفيرة لمياء مخيمر، ويشارك فيه كل د.حسام لطفي، وزياد عبدالتواب مساعد أمين عام مجلس الوزراء لنظم المعلومات والتحول الرقمى، والموسيقار عمرو مصطفى، والدكتور خالد داغر.

وكلفت د.نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة لمياء زايد بتولي رئاسة دار الأوبرا، فبراير الماضى خلفًا للدكتور خالد داغر، التي انتهت فترة انتدابه من معهد الكونسرفتوار التابع لأكاديمية الفنون.

وأكدت السيرة الذاتية للمياء زايد أنها شغلت عدة مناصب مختلفة في مجال فن الباليه، فهي المخرج المنفذ لفرقة باليه أوبرا القاهرة حتى توليها منصبها الجديد كرئيس للأوبرا، كما شغلت منصب العميد السابق للمعهد العالي للباليه، ورئيس قسم تصميم وإخراج الباليه، ونائب المدير الفني لفرقة باليه أوبرا القاهرة، والمخرج المنفذ والمدربة الأولى لفرقة باليه أوبرا القاهرة.

كما عملت كصوليست لفرقة باليه أوبرا القاهرة، ومن أشهر الأعمال التي عملت بها مخرج منفذ باليهات كسارة البندق، ليلة مصري، روميو وجولييت، والكثير غيرها، كما قامت بالعمل كمخرج منفذ بأوبرا عايدة إخراج عبدالمنعم كامل 2009.

وهي أيضًا شغلت منصب مدربة ومصممة ومخرجة بمركز تنمية المواهب التابع للمركز الثقافي القومي بدار الأوبرا من 1990 وحتى الآن، وقامت بتصميم وإخراج العديد من الباليهات لتنمية المواهب منذ 1992 وحتى 2015.