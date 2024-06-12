الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رسميًا.. جينارو جاتوزو يتولى تدريب فريق جديد

جاتوزو
جاتوزو

أعلن نادي هايدوك سبليت الكرواتي، الأربعاء، تعاقده مع الأسطورة الإيطالي جينارو جاتوزو لتدريب الفريق بشكل رسمي.

أكد النادي الكرواتي أن جاتوزو وقع على عقد يربطه بالنادي الكرواتي حتى صيف 2026، على أن يصل لكرواتيا لتقلد منصبه الأسبوع المقبل،  في بداية استعدادات الفريق الأول، حيث سيتم تقديمه رسميًا.

وربطت تقارير جاتوزو بالعمل مديرًا فنيًا للتعاون السعودي بدءًا من الموسم المقبل بدلًا للبرازيلي شاموسكا.

وفي مسيرته الكروية، فاز جاتوزو تقريبًا بكل ما يمكن الفوز به فهو بطل العالم مع إيطاليا 2006، الفائز بدوري أبطال أوروبا مع ميلان عامي 2003 و2007، الفائز مرتين بالدوري الإيطالي وكأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الإيطالي، وفاز مرة واحدة ببطولة العالم للأندية، ونظرًا لأسلوبه في اللعب، والقتال، والصلابة، وعقلية الفوز الواضحة، أصبح شخصية بارزة في كرة القدم العالمية.

وولد جينارو جاتوزو في 9 يناير 1978 في بلدة كوريليانو كالابرو في إيطاليا، وخطا خطواته الكروية الأولى في بيروجيا، حيث ظهر لأول مرة مع الفريق الأول. ثم انتقل إلى رينجرز الاسكتلندي، ثم عاد إلى إيطاليا في صفوف ساليرنيتانا، وفي عام 1999 انتقل إلى ميلان، الذي ميز مسيرته الكروية. 

وحصل جاتوزو على مكانة الأسطورة في سان سيرو، حيث بقي هناك لمدة 13 عامًا ولعب ما مجموعه 468 مباراة قبل أن أنهى مسيرته الكروية في عام 2013 كلاعب لفريق سيون السويسري، وفي ذلك النادي انتقل على الفور إلى التدريب وتولى إدارة الفريق الأول.

وخلال مسيرته الكروية، استوعب المعرفة من أعظم عباقرة التدريب الإيطاليين مثل كارلو أنشيلوتي ومارسيلو ليبي وماسيميليانو أليجري، وكانت آخر مشاركاته كمدرب هي قيادة العملاق الفرنسي أولمبيك مرسيليا قبل أن يرحل عن منصبه في فبراير الماضي.

 وفي إسبانيا، سبق له تدريب فالنسيا، وقبل ذلك فيورنتينا ونابولي وميلان في إيطاليا.

هايدوك سبليت جينارو جاتوزو جاتوزو إيطاليا ميلان

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