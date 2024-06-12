الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اندلاع حريق ضخم في إيلات.. وفرق الإطفاء والإنقاذ تتدخل وسط وقوع إصابات

تل ابيب
تل ابيب

أفاد  الإعلام العبري، مساء الأربعاء، باندلاع حريق في فندق ليوناردو كلوب في إيلات مساء اليوم، وأن فرق الإطفاء والإنقاذ في مكان الحادث.

وأضاف الإعلام العبري، أن فرق الإطفاء والإنقاذ التي وصلت إلى مكان الحادث بعد تلقيها بلاغا عن اندلاع حريق داخل الفندق تعمل على إخماد الحريق والبحث عن المحاصرين.

ووفق المعلومات الأولية تم نقل شخص واحد إلى المستشفى بعد استنشاقه الدخان.

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حزب الله يصعد عملياته النوعية ضد إسرائيل.. غسان ريفى يوضح التفاصيل

اشتعال جنوب لبنان

وسبق أن أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي باغتيال قواته القائد في حزب الله اللبناني سامي طالب عبدالله أحد.

وقال جيش الاحتلال في بيان: قضينا على سامي طالب عبدالله أحد كبار قادة حزب الله و3 آخرين في غارة جوية أمس جنوبي لبنان.

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من هو طالب سامي عبدالله "الصيد الثمين" لإسرائيل في لبنان؟

في المقابل، رد حزب الله بالقول: “استهدفنا بالصواريخ مصنعا للصناعات العسكرية في سعسع ردا على الاغتيال الذي نفذه العدو في بلدة جويا. وقصفنا مقر قيادة الفيلق الشمالي بقاعدة عين زيتيم بصواريخ الكاتيوشا ردا على عملية الاغتيال في جويا”.

وأضاف حزب الله: "قصفنا بالصواريخ المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي بقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها في عميعاد. وقصفنا مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات الجوية في قاعدة ميرون بالصواريخ وقذائف المدفعية".

وتابع: "قصفنا موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابة مباشرة. وقصفنا موقع راميا الإسرائيلي بالقذائف المدفعية، وقصفنا موقع الراهب الإسرائيلي في الجليل الأعلى بالقذائف المدفعية".

إيلات فرق الإطفاء اندلاع حريق الاعلام العبري لبنان

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