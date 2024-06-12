حركة فتح: إسرائيل تستخدم حماس كذريعة لتدمير غزة

قال الدكتور جمال نزال، المتحدث باسم حركة فتح، إن إسرائيل هي الطرف الذي يرفض وقف إطلاق النار أو الانسحاب من غزة وإعادة الأمور لما كانت عليه سابقًا.

وأضاف المتحدث باسم حركة فتح، خلال مداخلة لبرنامج "مصر جديدة" الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، عبر قناة etc، أننا في حركة فتح نرى أن الكرة في ملعب إسرائيل بصفتها الطرف المبادر إلى هذه الحرب.

ولفت إلى أن قاموس التفاوض لدى أمريكا وإسرائيل هو رفع السقف إلى أعلى درجة، وقاموس التفاوض يفهم من معرفة الأهداف الحقيقية للحرب، وهي تدمير كل شيء في غزة حتى النهاية، وحماس تستخدم فقط كذريعة، لأن كلمة التيارات الإسلامية؛ طالبان، القاعدة، داعش، حماس، جهاد إسلامي، في الغرب تعطي الذريعة والمبرر والغطاء لنزع الشرعية عن الطرف الذي يحمل هذه الصفات.

وتابع: "للأسف الشديد، حماس تقدم نفسها كحركة إسلامية وليست حركة فلسطينية، وهذا بمثابة حكم بالإعدام على فلسطين، أقول ذلك ونحن نضع الملامة على إسرائيل بالدرجة الأولى، فهي لم تتلق بطاقة دعوة لاحتلال فلسطين، بل تفرض نفسها بالقوة".