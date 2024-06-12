الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف يحتفل المسلمون فى جميع أنحاء العالم بعيد الأضحى؟

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

عيد الأضحى، هو ثاني أكبر أعياد المسلمين العظيمة، والآخر بعد عيد الفطر، يبدأ في العاشر من ذي الحجة، الشهر الأخير من التقويم الإسلامي، ويستمر لمدة ثلاثة أيام إضافية، ويجتمع مليارات المسلمين في جميع أنحاء العالم معًا للاحتفال باليوم الأول منه.

 

هذا الاحتفال الديني الكبير يحيي ذكرى طاعة النبي إبراهيم- عليه السلام- لله، حيث كان على استعداد للتضحية بابنه.

 

في هذا اليوم، يضحي الناس بحيوان مثل الماعز أو الخروف أو البقرة، ثم يتقاسمون اللحم مع جيرانهم وأفراد أسرهم والمحتاجين.

 

عيد الأضحى، وهو يوم عطلة مهم في التقويم الإسلامي، يمثل أيضًا ذروة موسم الحج السنوي في المملكة العربية السعودية.

 

عيد الأضحى في مصر 

 

وفي مصر يتميز عيد الأضحى بأداء صلاة الجماعة عند فجر يومه الأول، بعد شروق الشمس بالكامل، ثم بعد ذلك يقومون بأداء طقوس التضحية التي ترمز إلى التضحية بالنفس والتعبير عن الشكر لله، والاستمتاع بالطعام اللذيذ، وإعطاء الصدقات للفقراء والمحتاجين، والاجتماع مع العائلة والأقارب والأصدقاء لمشاركة الفرح والحب.

وتشمل الأعياد الاحتفالية أطباقًا لذيذة من الأطعمة المُختلفة مثل برياني لحم الضأن، ولحم الضأن المختلفة، وغيرها من الأكلات المشهورة بكل دولة وبلد، كما يتم عمل أنواع مختلفة من الحلويات.

ويملأ ملايين المسلمين في الدول العربية، مثل المملكة العربية السعودية والأردن ومصر وقطر والإمارات العربية المتحدة وعمان ولبنان والكويت والبحرين، المساجد لأداء صلاة العيد في الصباح الباكر.

 

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص في مصر

بالتوقيت المحلي.. موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في جميع المحافظات

 

 

موعد عيد الأضحى 2024

 

بحسب دار الإفتاء المصرية وبعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة، فإن موعد عيد الأضحى 2024 (أول أيام العيد)، يوم الأحد 16 يونيو 2024.

وكانت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية أعلنت عن ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، وبناء عليه فإن يوم الأحد 16 يونيو 2024 يوافق أول أيام عيد الأضحى 2024 في السعودية على أن تكون وقفة عرفات يوم السبت 15-6-2024.

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موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص في مصر

بالتوقيت المحلي.. موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في جميع المحافظات

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