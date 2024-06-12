الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سائق ومسعف يعيدان مبلغ 15 ألف جنيه لمصاب فى حادث تصادم بقنا

المال
المال

عثر مسعف وسائق على مبلغ مالي بحوزة مصاب فى حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة نقل، اليوم الأربعاء، على طريق بركة، مركز نجع حمادي، شمالي محافظة، وقررا إعادته له داخل المستشفى.

وقال إبراهيم سيد، سائق، إنه وزميله علي محمود، مُسعف خرجا لبلاغ حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة نقل على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية بركة في نجع حمادي، وتبين إصابة المواطن أحمد إبراهيم، من قرية الشعانية وعقب نقله إلى المستشفى عثرا على مبلغ مالي 15 ألف جنيه مكان الحادث.

وأضاف السائق أنه مباشرة عادا مع زميله إلى المستشفى للمصاب لاسترجاع المبلغ المالي له فوجدا شقيقه والذي قدم لهما الشكر على أمانتهما وقال لهما بأن هذا المبلغ كان شقيقه متجهًا به لشراء أضحية عيد الأضحى المبارك ووقع معه الحادث على الطريق الصحراوي والذي سوف يقوم بتأجيل شرائها لحين شفائه وخروجه من المستشفى.

قنا محافظ قنا إصابة مسعف حادث أخبار قنا

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