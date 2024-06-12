الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«حزب الله» يشن هجومًا بالمسيرات الانقضاضية على ثكنة إسرائيلية

حزب الله
حزب الله

شنّ حزب الله، مساء الأربعاء، هجومًا جويًا ‏بسرب من المسيرات الانقضاضية على ثكنة حبوشيت العسكرية الإسرائيلية، وذلك وفقًا لما أعلنه حزب الله، مساء اليوم، مؤكدًا إصابة الأهداف بدقة.

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وقال حزب الله في بيان "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد على الاعتداء ‌‏والاغتيال ‌‌‏الذي نفذه العدو الصهيوني في بلدة جويا وإصابة مدنيين، شنت المقاومة الإسلامية هجوما جويا ‌‏بسرب من المسيرات الانقضاضية على ثكنة حبوشيت، استهدفت أماكن ‌‏تموضع واستقرار ضباط الثكنة وجنودها وأصابت أهدافها بدقة. ‏

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كما أعلن حزب الله اليوم، تنفيذ عدد كبير من العمليات النوعية ضد إسرائيل عقب اغتيالها لـ4 مقاتلين في صفوفه، بينهم القيادي طالب عبد الله الحاج أبوطالب.

وتوعد رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين بتصعيد العمليات ضد إسرائيل، ردًا على اغتيال القيادي العسكري البارز.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مساء الأربعاء، أن المنظمة وثقت 32 وفاة في قطاع غزة نتيجة سوء التغذية منها 28 حالة لأطفال دون سن الخامسة.

وأضاف جيبريسوس في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت بثه حساب المنظمة على إكس:"منذ 7 أكتوبر، وثقنا 480 اعتداء على مرافق صحية في الضفة الغربية أسفرت عن 16 وفاة و95 إصابة"

وأكد مدير عام الصحة العالمية أن السلام هو أفضل دواء لعلاج الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، مرحبا بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف كامل وفوري لإطلاق النار في غزة.

وحث جميع الأطراف على اتخاذ خطوات لتنفيذ قرار وقف إطلاق النار في غزة على الفور، ووضع حد دائم لمعاناة الملايين من الناس.

حزب الله المسيرات الانقضاضية ثكنة حبوشيت قطاع غزة العدو الصهيونى

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