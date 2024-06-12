الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رسميًا.. تياجو موتا مديرًا فنيًا ليوفنتوس الإيطالى

تياجو موتا
تياجو موتا

أعلن يوفنتوس الإيطالي، الأربعاء، عن تعاقده مع تياجو موتا لتدريب الفريق الأول، خلفًا للمقال ماسيمليانو أليجري.

وأعلن يوفنتوس إقالة ماسيميليانو أليجري من تدريب الفريق بعد التتويج ببطولة كأس إيطاليا.

ونشر يوفنتوس بيانًا جاء فيه: "يسر نادي يوفنتوس لكرة القدم أن يعلن عن تعيين تياجو موتا مدربًا جديدًا للفريق الأول. وقع الإيطالي البرازيلي عقدًا مع النادي حتى 30 يونيو 2027".

وبدأ موتا البالغ من العمر 41 عامًا مسيرته التدريبية في عام 2018، بدءًا من فريق الشباب في باريس سان جيرمان، وهو الفريق الذي أنهى معه مسيرته كلاعب قبل بضعة أشهر.

بدأت رحلته التدريبية في إيطاليا على مقاعد البدلاء في جنوة في عام 2019 قبل أن يتولى مناصب تدريبية في سبيزيا وبولونيا، ليضمن التأهل التاريخي لدوري أبطال أوروبا مع الأخير في الموسم الماضي.

وعبر موتا عن سعادته قائلأً: "أنا سعيد حقًا ببدء فصل جديد على رأس فريق عظيم مثل يوفنتوس. أشكر المالكين والإدارة، الذين يمكنهم التأكد من طموحي للحفاظ على علم يوفنتوس يرفرف عاليًا وإرضاء الجماهير.

يوفنتوس تياجو موتا موتا ماسيمليانو أليجري أليجري

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