الاتحادى الديمقراطى يهنئ «تنسيقية الأحزاب» بذكرى التأسيس

هنأ حزب الاتحادي الديمقراطي بقيادة حسن ترك وأمانة الشباب بقيادة د.محمد كامل صديق أمين شباب الجمهورية بحزب الاتحادي الديمقراطي وعضو الهيئة العليا للحزب تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، بمناسبة مرور 6 سنوات على تأسيسها.

وصرح الحزب خلال اجتماع الشهري بأن التنسيقية أثرت الحياة السياسية المصرية وزادت من اهتمام ووعي الشباب المصري وفتحت الباب للشباب في المشاركة والتفاعل في الحياة السياسية المصرية، حيث قدمت نماذج وكوادر شبابية قيادية مشرفة ضربت أروع الأمثلة في القيادة لما تتمتع به من ثقافة ووطنية لا حدود لها.

وأكد د.محمد كامل أننا نسير على النهج الصحيح في ظل تمكين الدولة للقيادات الشبابية الواعية الوطنية للقيادة في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تمكين الشباب في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتحقيق الأهداف التي تسعي لها الدوله المصرية بخلق جيل واع قادر على حمل لواء الوطن وتحقيق آمال وطموحات المواطن، وقد أثني المحاسب حسن ترك علي الدور الرائع والرائد الذي يقوم به شباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين داخل الدولة المصرية.

من جانبه، أكد أمين شباب الجمهورية بحزب الاتحادي الديمقراطي الدكتور محمد كامل ان التنسيقية أثرت السياسة المصرية، بشكل ملموس يعبر عن شباب وفكر الدولة المصرية في اختيار الكوادر في مختلف المجالات، ليعكس مفهوم الجمهورية الجديدة بفكر شبابي كبير متفتح، ويعي ويفكر فيما يحتاج له الوطن والمواطن وأن شعار شباب التنسيقيه سياسة بلون جديد هو ليس بشعار، وإنما تحول من قول إلي فعل، حيث قدم شباب التنسيقية السياسة بلونها وثوبها الجديد السياسة الشابة المستنيرة والواعدة لبناء وطن شاب قادر على مواجهة التحديات وتحقيق الطموحات.