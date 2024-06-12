الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاتحادى الديمقراطى يهنئ «تنسيقية الأحزاب» بذكرى التأسيس

تنسيقية الأحزاب
تنسيقية الأحزاب

هنأ حزب الاتحادي الديمقراطي بقيادة حسن ترك وأمانة الشباب بقيادة د.محمد كامل صديق أمين شباب الجمهورية بحزب الاتحادي الديمقراطي وعضو الهيئة العليا للحزب تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، بمناسبة مرور 6 سنوات على تأسيسها.

وصرح الحزب خلال اجتماع الشهري بأن التنسيقية أثرت الحياة السياسية المصرية وزادت من اهتمام ووعي الشباب المصري وفتحت الباب للشباب في المشاركة والتفاعل في الحياة السياسية المصرية، حيث قدمت نماذج وكوادر شبابية قيادية مشرفة ضربت أروع الأمثلة في القيادة لما تتمتع به من ثقافة ووطنية لا حدود لها.

txt

رئيس حزب الاتحاد: "التنسيقية" أثرت الحياة السياسية وعززت "مفهوم الاختلاف"

وأكد د.محمد كامل أننا نسير على النهج الصحيح في ظل تمكين الدولة للقيادات الشبابية الواعية الوطنية للقيادة في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تمكين الشباب في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتحقيق الأهداف التي تسعي لها الدوله المصرية بخلق جيل واع قادر على حمل لواء الوطن وتحقيق آمال وطموحات المواطن، وقد أثني المحاسب حسن ترك علي الدور الرائع والرائد الذي يقوم به شباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين داخل الدولة المصرية.

من جانبه، أكد أمين شباب الجمهورية بحزب الاتحادي الديمقراطي الدكتور محمد كامل ان التنسيقية أثرت السياسة المصرية، بشكل ملموس يعبر عن شباب وفكر الدولة المصرية في اختيار الكوادر في مختلف المجالات، ليعكس مفهوم الجمهورية الجديدة بفكر شبابي كبير متفتح، ويعي ويفكر فيما يحتاج له الوطن والمواطن وأن شعار شباب التنسيقيه سياسة بلون جديد هو ليس بشعار، وإنما تحول من قول إلي فعل، حيث قدم شباب التنسيقية السياسة بلونها وثوبها الجديد السياسة الشابة المستنيرة والواعدة لبناء وطن شاب قادر على مواجهة التحديات وتحقيق الطموحات. 

الاتحادى الديمقراطى الدكتور محمد كامل صديق تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين الشباب المصري الحياة السياسية

الأكثر قراءة

كولر يقود ثورة لـ"غربلة" الأجانب فى الأهلى استعدادًا لمونديال الأندية 2025

متحدث الحكومة يكشف حقيقة إلغاء تخفيف أحمال الكهرباء فى عيد الأضحى (فيديو)

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

حيثيات النقض برفع اسم أبوتريكة وآخرين من قوائم الإرهاب

اتجاه داخل لجنة تظلمات الجبلاية لرفض استئناف الشيبى

رسميًا.. التنسيق الثانوي العام 2024 بالقاهرة والمحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

أحمد الصغير

وهل تستحق مصر كل ما فعلناه بها؟! (ردًا على مقال هل تستحق مصر الفقر؟!)

ماجد حبته

سبعة لقاءات.. وقمة ثلاثية

صفاء النجار

دعانى لبيته «2»

محمد العسيري

ما حدش طايق حد

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل

رسالة سرية من بلينكن لإسرائيل تكشف "حجر العثرة" في مفاوضات هدنة غزة

الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة