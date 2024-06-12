الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

12 عملية استهداف صاروخى لمواقع عسكرية شمال إسرائيل.. "القاهرة الإخبارية" ترصد التطورات

حزب الله
حزب الله

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في بيروت، إن التصعيد بلغ مستويات -غير مسبوقة-  على جبهة الجنوب اللبناني، في ضوء العمليات التي نفذها حزب الله على أهداف عسكرية إسرائيلية منذ صباح اليوم، والتي بلغت 12 عملية استخدم فيها أكثر من 300 صاروخ في أكبر رشقات صاروخية.

وأضاف "سنجاب"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أن هذه المواقع العسكرية الإسرائيلية تنوعت على طول الحدود اللبنانية الجنوبية، فكانت هناك العديد من المواقع بالجهة المقابلة للقطاع الغربي من الجنوب اللبناني، وكانت هناك 4 مواقع في الجهة المقابلة للقطاع الأوسط للجنوب اللبناني و4 مواقع في الجهة المقابلة للقطاع الشرقي.

ولفت إلى أنه في المقابل شن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي 7 غارات جوية استهدفت عدة بلدات في القطاع الأوسط، يأتي ذلك بعد عملية الاستهداف التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مساء أمس بعد استهداف إحدى البنايات في قضاء صور، والتي كانت تضم بعضًا من قيادات الحزب، وكان من بينهم ربما قيادي رفيع المستوى.

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