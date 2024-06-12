الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باحث لـ"القاهرة الإخبارية": التصعيد فى الشمال يُشعل الداخل الإسرائيلى

الشأن الإسرائيلي
الشأن الإسرائيلي

قال الدكتور خليل أبوكرش، الباحث في الشأن الإسرائيلي، إنّ ثمة استياء واسعًا يعصف بالشارع الإسرائيلي بسبب التصعيد في الشمال الذي يتعرض للاستهداف المستمر من قبل حزب الله.

وأضاف "أبوكرش"، في مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامية مارينا المصري: "هناك توافق سياسي عسكري إسرائيلي حول قضيتين، الأولى هي أن إسرائيل لا تستطيع فتح جبهة جديدة في الشمال، في ظل ما يجري بقطاع غزة، وخاصة أن فتح جبهة الشمال قد يؤدي إلى حرب إقليمية".

وتابع: "الجانب الآخر، هو أن مثل هذه الحرب في هذا التوقيت مكلفة لإسرائيل على مستوى الأمن والاقتصاد، ففي إسرائيل يتحدثون عن 10 آلاف قتيل وأكثر من مليون نازح من الشمال".

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