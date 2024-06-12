الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أوس أوس ينشر موقفًا كوميديًا لكلب فى لوكيشن "الماكس"

عصابة الماكس
عصابة الماكس

نشر الفنان أوس أوس موقفًا كوميديا خلال تصويره بوستر فيلمه الجديد "عصابة الماكس"، وذلك عبر حسابه بموقع إنستجرام للصور والفيديوهات.

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وعلق أوس أوس على الفيديو قائلًا: "قلنا بلاش كلاب في اللوكشن يا جدعان من كواليس جلسة التصوير لبوستر فيلم عصابة المكس".

ويشارك خلال الفيلم عدد كبير من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم أحمد السقا، هشام ماجد، محمد ثروت، مؤدي المهرجانات حمو بيكا، حمدي الميرغني ومحمد لطفي ومحمد أسامة أوس أوس وكريم فهمى.

ويجسد أحمد فهمي شخصية زعيم عصابة يدعى المكسيكي، وهي الشخصية التي ظهر بها فهمي كضيف شرف ضمن أحداث فيلم كازابلانكا، ويقوم بتحضير إحدى العمليات ويفرض على عصابته السرية التامة أثناء إجراء العملية، ويعد فيلم عصابة المكس التعاون الأول بين روبي وأحمد فهمي في السينما وتم تصويره بين محافظتي الفيوم والإسكندرية وعدد من شوارع القاهرة، إضافة إلى الديكورات الداخلية.

"عصابة الماكس"

تدور أحداث فيلم "عصابة الماكس" في إطار كوميدي حول "المكسيكي" الذي اعتاد السرقة والتهريب دون مساعدة من أحد، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تُساعده في تنفيذها، لكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل تُهدد نجاح العملية.

أبطال فيلم "عصابة الماكس"

فيلم "عصابة الماكس"، إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، بعد أن عمل كمساعد مخرج في العديد من الأعمال السينمائية مع عدد كبير من المخرجين، منهم محمد ياسين وهاني خليفة، ومن تأليف كل من رامي على وأمجد الشرقاوي، الفيلم بطولة أحمد فهمي ولبلبة وروبي وأوس أوس وحاتم صلاح.

https://www.instagram.com/reel/C8HlU33sKsT/?igsh=ZmJiZjF3MnQxOW5j

وس اوس أوس الفنان اوس اوس عصابة الماكس الماكس

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