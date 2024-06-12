الضأن البلدي يصل لـ200 جنيه.. أسعار وأنواع اللحوم قبل عيد الأضحى

كشف نقيب الجزارين، يوسف البسومي، أسعار أنواع اللحوم المختلفة قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال نقيب الجزارين خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" إن أسعار اللحم الجاموسي تتراوح من 330 إلى 360 جنيهًا للكيلو.

وأضاف: "سعر اللحم الجاموسي القايم يتراوح من 150 إلى 155 جنيهًا للعجول الكنذوز الجاموسي".

كما أوضح أن سعر اللحم الضأن البرقي الأبيض يتراوح بين 210 إلى 230 جنيهًا للكيلو، واللحمة الضأن البلدي تصل إلى 200 جنيه للكيلو".

وأشار إلى أن اللحم الضأن البرقي يتميز عن البلدي بأن رائتحه تكون أقل، مضيفًا: "الإثنين زي الفل اللي عاوز يسلق اللحم يأخذ ضأن برقي والبلدي للشوي".

وأردف: "أسعار اللحوم البلدي البقري الممتاز السن الصغير كانت وصلت إلى 450 جنيهًا والآن وصلت إلى 400 و380 في بعض المناطق".

وأكد أن أن هناك هبوط في أسعار اللحوم مقارنة بالشهرين الماضيين، وتلك الزيادة تراوحت بين 10 إلى 15% خلال الفترة الماضية.