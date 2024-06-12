الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الشعب الجمهورى» يهنئ تنسيقية الأحزاب بمرور 6 سنوات على التأسيس

اللواء محمد صلاح
اللواء محمد صلاح أبو هميلة

هنأ اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمناسبة الذكرى السادسة لتأسيسها، موضحا أنها تعد نموذجا رائدا ملهما لممارسة السياسة المتوازنة التي تضم كافة التيارات السياسية والأفكار المختلفة المتوازنة، موضحا أن التنسيقية قدمت للحياة السياسية المصرية كوادر شبابية قوية أصحاب ثقافة واعية.

أوضح أبو هميلة أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نجحت في تعزيز دور الشباب في صنع القرار وبناء مستقبل مشرق، إضافة لنجاحهم في العمل السياسي والتشريعي ما يؤكد قدرة الشباب المصري والأجيال الجديدة على التغيير والإصلاح والقيادة والمساهمة الفعالة في بناء الجمهورية الجديدة، كما نجح شباب التنسيقية في صناعة أجيال وكوادر وطنية مؤهلة وناجحة في شتى المجالات التنفيذية والتشريعية.

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حزب الشعب الجمهورى يهنئ تنسيقية شباب الأحزاب بذكرى التأسيس السادسة

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"الشعب الجمهوري" يناقش أسس بناء وتسويق الصورة الذهنية للأحزاب السياسية

تابع أبوهميلة، أن الشباب هم عماد المستقبل وبناة الأوطان، موضحا أن الدولة في عهد الرئيس السيسي مكنتهم من القيادة في كافة المجالات والتخصصات وقد نجحوا في العمل العام والسياسي، موضحا أن التنسيقية قد نجحت في إعداد وتأهيل كوادر شبابية وسياسية مثقفة وواعية أمدت البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ بكوادر مثقفة وواعية، كما أمدت السلطة التنفيذية بكوادر على قدر عال وكبير من المسئولية نجحوا في أماكنهم.

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