ميسى يكشف عن ناديه الأخير ويرد على مبابى

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، الأربعاء عن النادي الأخير الذي سيلعب له خلال مسيرته الكروية.

وقال ميسي في تصريحات لـESPN الأمريكية: "إنتر ميامي سيكون فريقي الأخير، نعم اعتبارًا من اليوم، سيكون هذا الأخير بالنسبة لي".

أضاف: "أحب لعب كرة القدم، وأستمتع بكل شيء أكثر بكثير لأنني أدرك أنه في كل مرة يكون هناك أقل وأقل، أنا لست مستعدًا لترك كرة القدم، لقد مارستها طيلة حياتي، أنا قلق بعض الشيء أنه لكل شيء نهاية".

عن تصريحات كيليان مبابي مهاجم فرنسا الذي انتقل حديثًا لريال مدريد، الذي أوضح خلالها أنه يرى أن بطولة اليورو أصعب من كأس العالم، رد ميسي قائلًا: "كأس أوروبا مهمة للغاية، لكنها تستبعد الأرجنتين، بطلة العالم ثلاث مرات، والبرازيل، بطلة العالم خمس مرات، وأوروجواي، بطلة العالم مرتين.. هناك العديد من أبطال العالم الذين لم يقولوا إن كأس أوروبا هي البطولة الأصعب، أليس كذلك؟".

أوضح: "في كأس العالم، أفضل الفرق متواجدة وجميع أبطال العالم متواجدون بشكل عام. ولهذا السبب يريد الجميع أن يصبحوا أبطالًا للعالم".