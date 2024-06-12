وصول 500 حاج وحاجة من ضيوف خادم الحرمين الشريفين من فلسطين إلى مكة المكرمة

استقبلت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد صباح اليوم الأربعاء السادس من شهر ذي الحجة لعام 1445هـ طلائع ضيوف خادم الحرمين الشريفين من دولة فلسطين والبالغ عددهم (500) حاج وحاجة، وسط الخدمات المتكاملة التي تقدمها الوزارة عبر عدد من اللجان التي تعمل على تجهيز وإعداد جميع الإمكانيات، لتوفير أفضل الخدمات لهم لحظة وصولهم لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة حتى وصولهم لمقر استضافتهم بمكة المكرمة.

وتأتي هذه الجهود انطلاقًا من توجيهات القيادة الحكيمة، وبمتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لتقديم أرقى الخدمات لحجاج فلسطين ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية، فيما تستكمل الوزارة غدًا الخميس استقبال باقي الضيوف من فلسطين والبالغ عددهم (2000) حاج وحاجة.

وقدم الضيوف شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة العربية السعودية على اهتمامها بالقضية الفلسطينية، وعلى تمكينهم من أداء مناسك الحج ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج، مشيدين بدور المملكة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام وما يجدونه من تسهيلات على أعلى المستويات، كما شكروا وزارة الشئون الإسلامية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، داعين الله عز وجلّ أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه وأن يجزيهم خير الجزاء على خدمتهم الإسلام والمسلمين.



يذكر أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة والزيارة يستضيف هذا العام 3322 حاجا وحاجة من 88 دولة من مختلف دول العالم، والذين بدأوا في الوصول لمقار الاستضافة بمكة المكرمة منذ اليوم الأول من شهر ذي الحجة لعام 1445هـ.