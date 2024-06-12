الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحمد موسى: ماكرون يرفض تسليم السلطة لليمين المتطرف

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد رفضه تسليم السلطة لليمين واليسار المتطرف، مشيرًا إلى ضرورة تشكيل تحالف سياسي ديموقراطي لمواجهة أفكار التطرف.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدي البلد أن ماكرون شدد على أهمية الديمقراطية وأسس الجمهورية، داعيًا من يؤمن بهذه القيم إلى الانضمام إلى التكتل الرئاسي للحصول على الأغلبية في الجمعية الوطنية المقبلة، كما يأتي ذلك في سياق مواصلة الإصلاحات وتقديم المساعدة للفرنسيين.

وفيما يتعلق بالأوضاع الداخلية، أشار موسى إلى أن فرنسا تواجه تحديات صعبة خلال السنوات الثلاث المقبلة، موضحًا أنها ستواجه أزمة سياسية شديدة؛ لأن الأوضاع في البلاد ليست جيدة.

وفي سياق مكافحة التطرف، وجه ماكرون انتقادات لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف ودعا من يرغب في الالتحاق به إلى تشديد الأمن والرقابة، كما دعا إلى الدفاع عن العلمانية من خلال تعزيز إمكانيات الشرطة وقوات الأمن والقضاء، إلى جانب دعم المؤسسات العامة والمؤسسات التربوية.

الاعلامي احمد موسى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليسار المتطرف ماكرون على مسئوليتي التطرف

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