لا يفوتك هذا المساء| "الأرصاد" تحذر من طقس الخميس والجمعة ومفاجأة بشأن وقفة العيد.. وطبيب الأهلى يكشف حجم إصابة بيرسى تاو

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية نوجزها لكم في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

المدارس اليابانية تعلن بدء تحديد المقابلات الشخصية لطلاب العام الدراسي الجديد

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أنه سيتم بدء التواصل خلال الأيام المقبلة لتحديد موعد المقابلات الشخصية للطلاب والطالبات المتقدمين للعام الدراسى المقبل 2025، بكل الفروع على مستوى المحافظات المختلفة. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4734141

"شركات السياحة" تحذر من تسكين الحجاج غير النظاميين بخيام مشعر منى وعرفات

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة إخطارًا للشركات المنظمة للحج السياحى هذا العام التى تبلغ حوالى 1298 شركة سياحة، بأن مخيمات حجاج الشركات بمشعري مني وعرفات قاصرة على الحجاج النظاميين فقط، موضحة أنه ممنوع منعًا باتًا تسكين أي حاج بالمشاعر المقدسة أو استضافة أى حاج غير نظامي-أى ليس لديه تصريح للحج، يأتى ذلك فى ضوء الإجراءات التنفيذية لموسم الحج الحالي. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4734290

مسؤول إسرائيلي: الضغوط الأمريكية لم تنجح ومن الصعب البدء بالمفاوضات في ظل هذه الظروف

قال مسؤول إسرائيلي، إنه من الواضح أن الضغوط الأمريكية لم تنجح ومن الصعب البدء بالمفاوضات في ظل هذه الظروف، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4734347

"القاهرة الإخبارية": ارتفاع قتلى غارة روسية على جنوب أوكرانيا إلى 9 أشخاص

شنت روسيا غارة جوية علي جنوب أوكرانيا، ما أدي إلى ارتفاع قتلي هذه الغارة إلى 9 أشخاص، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4734321

«الجنايات» تؤجل محاكمة شريكة سفاح التجمع باستقطاب السيدات

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي محاكمة شريكة سفاح التجمع في اتهامها باستقطاب السيدات لسفاح التجمع لممارسة الأعمال المنافية للآداب لجلسة 13 أغسطس المقبل. وسبق أن أحالت النيابة المتهمة حنان التي ساعدت سفاح التجمع الخامس وتقديم الفتيات له لمحكمة الجنايات. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4734304

الرئيس الأمريكى ونظيره الأوكرانى سيوقعان اتفاقا أمنيا ثنائيا خلال قمة السبع

أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سيوقعان اتفاقا أمنيا ثنائيا خلال قمة مجموعة السبع المقررة، غدا الخميس في إيطاليا. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4734275

حارس الأهلى يغادر المستشفى بعد تعرضه لكسر فى عظام الوجه

قال د.أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي، إن حارس الأهلي مصطفى مخلوف تعرض لكسر بعظام الوجه أثناء مشاركته في التدريبات أمس، وتم نقله لأحد المستشفيات. وأوضح أن مخلوف أجرى العديد من الفحوصات والأشعات اللازمة، ثم خضع بعدها للملاحظة الطبية لمدة ٢٤ ساعة، قبل أن يغادر المستشفى اليوم الأربعاء. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4734316

طبيب الأهلى يكشف حجم إصابة بيرسى تاو

تعرض بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، لإصابة في العضلة الخلفية أثناء مشاركته مع منتخب بلاده ضمن الأجندة الدولية الأخيرة. من جانبه، قال د.أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن التقرير الطبي الذي تسلمه من منتخب جنوب إفريقيا يشير إلى أن تاو يعاني من شد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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عاجل| "الأرصاد" تحذر من طقس الخميس والجمعة ومفاجأة بشأن وقفة العيد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع شديد في درجات الحرارة خلال الأيام المُقبلة على جميع أنحاء الجمهورية. وأكدت هيئة الأرصاد بلوغ درجات الحرارة ذروتها بدءًا من يوم عرفة أي يوم السبت المقبل، مشيرة إلى أنَّها تعدّ ذروة الموجة الحارة الطويلة التي تتعرض لها البلاد. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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