إزالة وإيقاف 14 حالة تعد ومخالفات بناء فى حملات مكبرة بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية لمراكز المنيا، حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وتمكنت من رصد وإزالة 14 حالة تعدي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين.

وقال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينه بنى مزار شمال المحافظة، إنه بناءا على توجيهات اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا بالتصدي لمخالفات البناء وايقاف اعمال البناء وكذلك الحفاظ على الرقعه الزراعيه وعدم المساس بها وفى هذا الاطار قامت الوحدة المحلية بالمركز بالتفتيش على حالات مخالفات البناء بدائرة قرية بنى على والقيام بازالة مخالفة بقرية إبشاق حيث تم بحضور عوده راضى رئيس الوحدة المحلية ببنى على وقسم الازالات والتنظيم والاشغالات ومسئول الزراعه فط شدة خشبية بالدور الأول علوي وفك الشده الخشبيه لسقف دور أرضي والحالتين تتبعان هيئة الطرق بمجلس قروي بني علي (قرية ابشاق وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أن الوحده المحليه لمركز ومدينه مطاي نفذت تحت إشراف ربيع عبد العظيم وفضل الجبالى والدكتور هشام حسانين نواب رئيس المركز، بالتعاون مع جهات الولايه. إزاله ٢ حاله تعدي بحي شرق المدينه، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وأضاف الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، أن محسن عبد المالك رئيس قرية دلجا والأجهزة المعاونة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية قام بإزالة حالة تعدي على الأرض الزراعية في المهد بقرية دلجا بمساحة 12 سهم وتمت الإزالة بالكامل وحتى سطح الأرض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وأكد عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، أن قرى دمشير ونزلة حسين تحت إشراف إكرام محمود، وهبة سيد نواب رئيس المركز والمدينة المنيا ومحمود وفيق، ومحمد جابر رؤساء المجالس المحليه وقسم التنظيم تمكنت من رصد وتنفيذ ازاله فوريه لـ ٦حالات تعدى بالبناء المخالف على أراضى زراعيه بمساحة ٨٣٨متر وتم التعامل الفورى معهم كما نفذت الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل، بحضور الدكتور الحسينى شادى رئيس القرية اعمال الإزالة فى المهد لحالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة ١٠٠متر ،والثانية تعدى زراعة بمساحة قيراط وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالفين كما قامت بحضور محمود ثابت نائب رئيس المدينه ومحمود حسين رئيس حى شمال ومصطفى عبد الحكم سكرتير الحى وفنيين التنظيم والاشغالات بايقاف أعمال بحى شمال المدينة وتم التحفظ على المعدات المستخدمه فى المخالفه واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

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