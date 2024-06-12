بورصة موسكو تتخلى عن الدولار واليورو.. أحمد موسى يكشف التفاصيل (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن بورصة موسكو أعلنت رسميًا عن توقف التداول بالدولار الأمريكي واليورو الأوروبي اعتبارًا من غدٍ الخميس.

وأوضح موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ناقش مع رئيس بنك التنمية الجديد تيسير التعامل بين دول تجمع بريكس باستخدام العملات المحلية، وعلى الرغم من أن وقف التعامل بالدولار واليورو يعد مبدئيًا، إلا أن الصين وروسيا قد أوقفتا التعامل بالدولار في التبادل التجاري بينهما، حيث بلغ حجم التعامل بينهما ما يقرب من 220 مليار دولار في العام الماضي.

وأضاف أنه من المتوقع أن يتم التعامل في الفترة القادمة بالعملات المحلية بين دول تجمع بريكس، بهدف تقليل هيمنة الدولار وتعزيز العملة المحلية بين البلدان الأعضاء.