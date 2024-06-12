الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز

محافظ قنا يتابع آخر مستجدات ملف تقنين الأراضى والتصالح فى مخالفات البناء

اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي محافظة قنا

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا مع مسئولي الإدارات المعنية بملف تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، وذلك لمتابعة آخر المستجدات بشأن ملفات طلبات المواطنين الجادين في التصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك إيماءً إلى قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة، بالتيسير على المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

جاء ذلك بحضور، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور علاء شاكر ادارة وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية، والمهندس صالح محمود مدير عام مديرية الطرق، والمهندس زكريا قزمان مدير ادارة التخطيط والمتابعة، والمهندس وليد ابو العباس مدير عام التخطيط العمراني، وحمدى حسين مدير عام الشئون المالية، وصابر سعيد مدير عام إدارة أملاك الدولة، والمهندسة غادة محمد مدير عام الشئون الهندسية بالمحافظة، ورؤساء المجالس المحلية لمدن ومراكز المحافظة، ومسئولي الادارات المعنية بملف تقنين أراضي أملاك الدولة.

واستمع محافظ قنا، خلال الاجتماع إلى نسب الإنجاز فى تلقى طلبات المواطنين الجادين في التصالح وما تم اتخاذه من  إجراءات وتسهيلات لتسريع وتيرة العمل بالمنظومة والانتهاء من الملفات ورفع معدلات الأداء، وما تم البت فيه وما يجرى فحصه ومعاينته من الطلبات المقدمة من واضعي اليد على تلك الأراضي لتقنين أوضاعهم، موجها بسرعة التقييم الفني والتسعير لباقي الطلبات، وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة.

ووجه الداودي، رؤساء المجالس المحلية لمدن ومراكز المحافظة بضرورة متابعة سداد الاقساط المتأخرة لدى المواطنين، مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتكثيف العمل لإنهاء باقي الاجراءات الخاصة بالملفات المتبقية، مشددا على ضرورة الانتهاء من حصر كافة الاصول المملوكة للدولة فى المواعيد المقررة لذلك من خلال توفير المزيد من التيسير في الاجراءات لتذليل العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين.

قنا محافظ قنا محافظة قنا أشرف الداودي محافظ قنا اشرف غريب الداودي

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