الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"مفوضية اللاجئين" تشيد بدور مصر في استضافتها للاجئين

حنان حمدان
حنان حمدان

عقدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في القاهرة، اليوم الأربعاء، احتفالية بيوم اللاجئين العالمي تحت شعار من أجل عالم مرحب باللاجئين في الجامعة الأمريكية.

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مفوضية اللاجئين لـ"الدستور": نتعاون مع الحكومة المصرية بشأن وضع اللاجئين ودعمهم بفرص عمل

الاحتفال بيوم اللاجئين العالمي 


وقالت حنان حمدان ممثل مفوضية اللاجئين في مصر والجامعة العربية: “نحن نحتفل باليوم العالمي في أوقات مضطربة  لاسيما مع أحداث السودان والكوارث التي تحدث بسبب تغير المناخ والتي تصبح أكثر تكرارا وشدة ومع الوضع الاقتصادي الصعب أصبح من الصعب استقبال ورعاية اللاجئين الذين فروا من منازلهم ولا احد يترك منزله ولكن اللجوء احيانا يكون الخيار الوحيد  للاجيء للبقاء على قيد الحياة اللاجئين”.

وأضافت أن اليوم العالمي للاجئين هو يوم للاحتفاء بقوتهم وإنجازاتهم والوقوف معهم والتغلب على التحديات لأن اللاجئين يستحقون فرصة ليكونوا أعضاء ناشطين ويستحقون فرصة للنمو والتعلم والتمكين في المجتمع.

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وتابعت: “نشيد بدور مصر في استضافة اللاجئين لاسيما وهي تستضيف عدد كبير جدا من اللاجئين”.

مفوضية اللاجئين المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين السودان ـ ولاية السودان

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