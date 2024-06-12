"مفوضية اللاجئين" تشيد بدور مصر في استضافتها للاجئين

عقدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في القاهرة، اليوم الأربعاء، احتفالية بيوم اللاجئين العالمي تحت شعار من أجل عالم مرحب باللاجئين في الجامعة الأمريكية.

الاحتفال بيوم اللاجئين العالمي



وقالت حنان حمدان ممثل مفوضية اللاجئين في مصر والجامعة العربية: “نحن نحتفل باليوم العالمي في أوقات مضطربة لاسيما مع أحداث السودان والكوارث التي تحدث بسبب تغير المناخ والتي تصبح أكثر تكرارا وشدة ومع الوضع الاقتصادي الصعب أصبح من الصعب استقبال ورعاية اللاجئين الذين فروا من منازلهم ولا احد يترك منزله ولكن اللجوء احيانا يكون الخيار الوحيد للاجيء للبقاء على قيد الحياة اللاجئين”.

وأضافت أن اليوم العالمي للاجئين هو يوم للاحتفاء بقوتهم وإنجازاتهم والوقوف معهم والتغلب على التحديات لأن اللاجئين يستحقون فرصة ليكونوا أعضاء ناشطين ويستحقون فرصة للنمو والتعلم والتمكين في المجتمع.



وتابعت: “نشيد بدور مصر في استضافة اللاجئين لاسيما وهي تستضيف عدد كبير جدا من اللاجئين”.