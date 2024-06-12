الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نقص أعداد الجنود.. أزمة جديدة تهدد جيش الاحتلال (فيديو)

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، عبر شاشتها، تقريرًا بعنوان: "نقص أعداد الجنود.. أزمة جديدة تهدد جيش الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف تقرير "القاهرة الإخبارية"، أنه بعد مرور 250 يومًا على العدوان الإسرائيلي داخل غزة باتت الأزمات الداخلية التي لطالما تتخوف منها إسرائيل وقادتها واقعًا ملموسًا على الأرض أكثر من أي وقت مضى مع تدشين الحكومة الإسرائيلية خطةً علانية استعدادًا للهجوم على لبنان.

وأوضح تقرير "القاهرة الإخبارية"، أن الجبهة الداخلية في إسرائيل أو البيت كما يفضل نتنياهو أن يطلق عليها قد صارت أوهن من بيت العنكبوت بعد المفاجأة التي فجرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية خلال الساعات الماضية.

وتابع: "رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أبلغ نتنياهو بوجود نقص شديد في عدد الجنود وأن جيشه بحاجة اليوم وبشكل فوري إلى 15 كتيبة جديدة بحجم فرقة عسكرية تضم 4500 جندي حتى يتمكن من القيام بمهامه على الجبهات المتعددة".

وأكد التقرير، أن هذه الخلافات تجاوزت الانقسامات السياسية الحادة بين الحكومة والمعارضة لتدخل مرحلة التشرذم بعد تصويت الكنيست الإسرائيلي لصالح مشروع قانون التجنيد الذي يسعى نتنياهو لتمريره لإعفاء اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية.

وأشار إلى أن المؤشرات الراهنة لا تدل على إمكانية دخول المعارضة في مسار سريع نحو توحيد صفوفها، إذ هاجم رئيس المعارضة يائير لابيد الأحزاب الحريدية بسبب قانون التجنيد قائلًا: "الخطيئة الكبرى هي أن هذه الحكومة تجرؤ على التحدث نيابة عن المقاتلين وتشجع التهرب من الخدمة".

الجنود نقص الاحتلال بهة الداخلية إسرائيل نتنياهو

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