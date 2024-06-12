الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"وَحدة وَحدة".. جنات تطرح أغنيتها الجديدة قبل عيد الأضحى

جنات
جنات

طرحت المطربة جنات أحدث أغانيها بعنوان "وحدة وحدة"، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى.

أغنية "وحدة وحدة" من كلمات وألحان شريف شادي وتوزيع  يوسف حسين، أما مكس الماستر فكان لمهندس الصوت ماهر صلاح.

جنات طرحت أغنيتها الجديدة عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وجميع المنصات الرقمية.

وكانت كلمات الأغنية كالتالي:

"قلبي ضرب دقة وحدة وحدة وحدة والفتو وربيت الكبده وحده وحده ومعرفت كيفاش جرالي وحده وحده معرفت نمشي ولا نوقف قلبي ولا يرجف بعقلي دايره روايات لحكاية معايا سالات حبيتو وبغيتو أنا قولو قولو وشفتو معرفت أنا فين قولو قولو وداني وادنا دنا حبيبي نهاري ليوم باين زوين باين زوييييييييييين حبيبي العين تشوف والقلب يحس هكدا كتبدا وراه لغرام معنو حس والعشق ولابده جاني على الكانه والخاطر انايا بعده ماهيا الا ثواني خيالي سافر وداني معرفت واش انا كنحلم حالي مابقا يتفهم حبيتو وبغيتو أنا قولو قولو وشفتو معرفت أنا فين قولو قولو وداني وادنا دنا حبيبي نهاري ليوم باين زوين باين زويييييييييين حبيبيي".

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