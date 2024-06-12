الأربعاء 12 يونيو 2024
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أحمد موسى: مصر تستعد للقفزة الكبيرة فى صناعة الرقائق الإلكترونية (فيديو)

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تمتلك كفاءات مميزة قادرة على تحقيق نقلة نوعية في مجال صناعة الرقائق الإلكترونية، مشيرًا إلى أهمية توطين هذه الصناعة لتعزيز الاقتصاد المصري.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدي البلد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير قطاع الرقائق الإلكترونية في مصر، وليس ذلك فحسب، بل هناك دولًا أخرى تسعى بجدية للاستفادة من هذه الصناعة، وعلى رأسها الصين التي أعلنت عن إنشاء أكبر صندوق استثماري في مجال الرقائق الإلكترونية بقيمة 48 مليار دولار.

وأضاف أن حجم صناعة الرقائق الإلكترونية عالميًا يتجاوز التريليون دولار، مما يجعلها مجالًا استراتيجيًا يستحق الاهتمام من قبل معظم دول العالم، مشيرًا إلى أهمية استغلال مقدرات مصر من خامات الرمال البيضاء والسوداء في هذا المجال، كما دعا إلى تعزيز القدرات التصنيعية لتحقيق توطين الصناعات المتعلقة بالرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات.

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