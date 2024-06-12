11.5 مليار يورو القيمة التسويقية للمنتخبات المشاركة في «يورو ٢٠٢٤»

تستضيف ألمانيا بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو ٢٠٢٤» فى نسختها رقم ١٧ خلال الفترة من ١٤ يونيو الجارى، حتى ١٤ يوليو المقبل.

وتضم هذه النسخة ٢٤ منتخبًا من أقوى المنتخبات على مستوى العالم، وأصحاب القيم التسويقية الكبيرة.

ووفقًا لموقع «ترانسفير ماركت»، فإن إجمالى القيمة التسويقية للمنتخبات المشاركة فى البطولة يصل إلى ١١.٤٧ مليار يورو.

ويعد منتخب إنجلترا هو الأعلى من حيث القيمة التسويقية فى البطولة، بقيمة تصل إلى ١.٥٢ مليار يورو، ثم فرنسا فى المركز الثانى بقيمة ١.٢٣ مليار يورو، والبرتغال ١.٠٥ مليار يورو، وإسبانيا ٩٦٥.٥٠ مليون، ثم ألمانيا صاحبة الأرض، والضيافة فى المركز الخامس بقيمة تسويقية تصل إلى ٨٥١ مليون يورو.

أما منتخب ألبانيا فهو صاحب القيمة التسويقية الأقل من بين المنتخبات المشاركة فى البطولة بقيمة تسويقية ١١١.٦٠ مليون يورو.

وتشهد البطولة أيضًا مشاركة العديد من النجوم أصحاب القيمة التسويقية الأعلى، حيث يأتى فى صدارة أعلى اللاعبين ثنائى ريال مدريد الإسبانى، جود بيلينجهام، نجم منتخب إنجلترا وزميله الجديد فى الريال كيليان مبابى بنحو ١٨٠ مليون يورو لكل منهما.

أما اللاعب الأقل قيمة تسويقية فهو ألكسندر باه، الظهير الأيمن لمنتخب الدانمارك وفريق بنفيكا البرتغالى، بـ١٣ مليون يورو.

وبالنسبة للفرق الأقل فى معدل أعمار اللاعبين، يتصدر منتخب إنجلترا القائمة، ويستعد جاريث ساوثجيت، المدير الفنى للمنتخب، بفريق يصل متوسط أعماره إلى ٢٦ عامًا و١٩٣ يومًا، أما منتخب التشيك فهو صاحب المعدل الأعلى فى الأعمار، بمتوسط ٢٨ عامًا و٢٨٧ يومًا.

البرتغالى بيبى، مدافع منتخب البرتغال، هو أكبر لاعب يشارك فى البطولة، حيث يبلغ ٤١ عامًا و١٠٩ أيام، أما أصغر لاعب فهو الإسبانى لامين يامال، وعمره ١٦ عامًا و٣٣٧ يومًا.

فريقا مانشستر سيتى وإنتر ميلان هما الأكثر من بين الأندية التى يمثلها لاعبون مشاركون فى البطولة، وعددهم ١٣ لاعبًا.

ويحمل المنتخب الكرواتى أكبر عدد من المباريات الدولية للاعبيه فى البطولة، برصيد ١١٦٩ مباراة.