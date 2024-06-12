قبل عيد الأضحى.. نقيب الجزارين يكشف أسعار اللحوم البلدى ويزف بشرى سارة

كشف نقيب الجزارين، يوسف البسومي، عن أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى المبارك.

وقال نقيب الجزارين خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" إن هناك زيادة في أسعار اللحوم مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف: "هناك هبوط في أسعار اللحوم مقارنة بالشهرين الماضيين، وتلك الزيادة تراوحت من 10 إلى 15% خلال الفترة الماضية".

وتابع: "أسعار اللحوم البلدي البقري الممتاز السن الصغير كانت وصلت إلى 450 جنيهًا والآن وصلت إلى 400 و380 في بعض المناطق".

وأردف: "سعر كيلو اللحم البلدي يتراوح من 380 إلى 430 جنيهًا على حسب المنطقة والقطعية التي يطلبها المستهلك".

وأشار إلى أن متوسط سعر اللحم البلدي الآن 400 جنيه، مؤكدًا أن ثبات الأسعار خصوصًا مع قدوم عيد الأضحى أمر جيد، موضحًا أن احتمالية هبوط أسعار اللحوم بعد العيد أمر وراد جدًا.