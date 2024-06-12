مسك الختام.. 5 أساطير تشارك فى بطولة أمم أوروبا للمرة الأخيرة فى مشوارها الكروى

عادة ما تشهد بطولة كأس الأمم الأوروبية مولد نجوم جدد فى سماء كرة القدم، مع حدوث انطلاقة فى مسيرتهم الكروية أثناء مشاركاتهم فى البطولة، لكنها أيضًا تشهد آخر الخطوات فى مسيرة لاعبين آخرين، من الذين كانوا ملء السمع والبصر فى عالم «الساحرة المستديرة»، وأثروا الملاعب بمهاراتهم المتميزة لسنوات طويلة.

وتشهد بطولة «يورو ٢٠٢٤»، التى تنطلق فعالياتها، غدًا، بلقاء المنتخب الألمانى، صاحب الأرض، مع نظيره الإسكتلندى، فى العاشرة مساء، مسك الختام لمسيرة ٥ لاعبين من أساطير كرة القدم، الذين يخوضون منافسات «اليورو» للمرة الأخيرة فى مسيرتهم، التى تقترب حاليًا من نهايتها، نستعرض أسماءهم فى السطور التالية.

كريستيانو رونالدو

تعد بطولة أمم أوروبا ٢٠٢٤ الأخيرة للنجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، الذى بات قريبًا من نهاية مسيرته الاحترافية، بعد سنوات من العطاء مع المنتخب البرتغالى والأندية المختلفة.

يسعى «رونالدو» لختام مسيرته بتحقيق لقب أمم أوروبا للمرة الثانية فى تاريخه، بعدما حقق اللقب فى نسخة ٢٠١٦، بعد الفوز على منتخب فرنسا فى النهائى، كما يتطلع لمواصلة تعزيز رقمه كأكثر اللاعبين مشاركة فى المباريات الدولية مع منتخب بلاده، الذى يملكه بـ٢٠٦ مباريات، بالإضافة إلى كونه الهداف التاريخى للبرتغال، برصيد ١٢٨ هدفًا.

ويبلغ كريستيانو من العمر ٣٩ عامًا، وسيصبح فى سن الـ٤٣ وقت إقامة منافسات بطولة أمم أوروبا المقبلة، وهو ما يزيد من صعوبة استمراره فى الملاعب حتى هذه السن.

تونى كروس

أعلن الألمانى تونى كروس، لاعب فريق ريال مدريد الإسبانى، عن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائى عقب نهاية منافسات الموسم المنقضى، ولم يعد متبقيًا له سوى المشاركة فى بطولة أمم أوروبا قبل إنهاء مسيرته مع منتخب بلاده.

وكان تونى كروس قد سبق أن أعلن عن اعتزاله اللعب دوليًا مع منتخب ألمانيا فى يوليو ٢٠٢١ عقب انتهاء مشاركته مع «المانشيفت» فى بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو ٢٠٢٠»، بعد الخسارة أمام منتخب إنجلترا فى دور الـ١٦ بهدفين دون رد.

وتعد النسخة الحالية من بطولة أمم أوروبا الأخيرة بالنسبة للاعب مع المنتخب الألمانى، وسيعلق بعدها حذاءه ويترك كرة القدم، بعد أن أعلن فى وقت سابق عن أنه سيقرر الاعتزال وهو فى أفضل مستوياته.

وسيكون تونى كروس، صاحب الـ٣٤ عامًا، فى وقت إقامة البطولة المقبلة من أمم أوروبا فى عمر الـ٣٨.

لوكا مودريتش

يخوض الكرواتى لوكا مودريتش منافسات بطولة أمم أوروبا للمرة الأخيرة فى مسيرته، إذ إنه يبلغ من العمر ٣٨ عامًا وباتت مسيرته الاحترافية فى مراحلها الأخيرة. ومن المرجح أن ينهى «مودريتش» مسيرته الاحترافية مع الأندية فى نهاية الموسم المقبل، سواء بالاستمرار مع ريال مدريد الإسبانى أو الرحيل لخوض تجربة أخرى. وفشل «مودريتش» فى تحقيق لقب أوروبى مع المنتخب الكرواتى، أو حتى الوصول للمباراة النهائية لأمم أوروبا على مدار مشاركاته فى البطولة، ويتطلع مع رفاقه لختام رحلة هذا الجيل التاريخى مع منتخب كرواتيا بتحقيق اللقب الأوروبى، أو على الأقل الوصول للمباراة النهائية للبطولة. ويملك «مودريتش» سجلًا من المشاركات مع منتخب كرواتيا فى أمم أوروبا به ٤ بطولات، كانت أولاها فى ٢٠٠٨، مرورًا بنسختى ٢٠١٢، و٢٠١٦ وحتى نسخة ٢٠٢٠، وكان الإنجاز الأفضل لمنتخب كرواتيا هو التأهل لربع نهائى ٢٠٠٨.

روبرت ليفاندوفسكى

يدخل روبرت ليفاندوفسكى منافسات أمم أوروبا ٢٠٢٤، وهو فى سن الـ٣٥، ساعيًا إلى تحقيق اللقب الأوروبى الأول فى تاريخ مشاركاته مع منتخب بولندا. ويتطلع «ليفاندوفسكى» لتقديم أفضل أداء له فى بطولة أمم أوروبا، خاصة أن النسخة الحالية من البطولة قد تكون الأخيرة له، إذ إن النسخة المقبلة سيكون فى سن الـ٣٩.

وشارك «ليفاندوفسكى» فى ٣ نسخ لبطولة كأس أمم أوروبا، كانت أولاها فى ٢٠١٢، ثم ٢٠١٦ وآخرها فى ٢٠٢٠، وخلال تلك البطولات لعب ١١ مباراة وسجل ٥ أهداف.

مانويل نوير

يدخل الحارس الألمانى مانويل نوير بطولة أمم أوروبا متحفزًا لتحقيق لقب البطولة، وإكمال عقد بطولاته مع المنتخب الألمانى، بعدما حقق بطولة كأس العالم فى ٢٠١٤.

ويعد نوير، صاحب الـ٣٨ عامًا، إحدى الركائز الأساسية لمنتخب ألمانيا فى البطولة الأوروبية، التى بدأ مشاركاته فيها، رفقة منتخب ألمانيا، فى بطولة أمم أوروبا ٢٠١٢، وبعدها فى بطولتى ٢٠١٦ و٢٠٢٠. ويتطلع «نوير» لحصد اللقب من أجل إنهاء مسيرته الدولية بأفضل شكل ممكن، خاصة أن عمره وقت إقامة البطولة المقبلة سيصبح ٤٢ عامًا.