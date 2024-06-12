وزير الصحة يتفقد مشروع تطوير مستشفى هرمل

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، مشروع تطوير مستشفى هرمل (أورام دار السلام سابقًا)، ضمن جولته الميدانية لتفقد عدد من المشروعات القومية في القطاع الصحي ومتابعة نسب التنفيذ على أرض الواقع.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن المبنى الجديد يتكون من 9 أدوار على مساحة 28 ألفا و430 مترا مربعا، مؤكدًا أن الهدف من تطوير مستشفى هرمل، هو أن يصبح مركزا متكاملا لعلاج السرطان، وتقديم أحدث طرق التشخيص والعلاج للمرضى.

المبنى الجديد الملحق بمستشفى هرمل

وأشار "عبدالغفار" إلى أن المبنى الجديد الملحق بمستشفى هرمل تصل طاقته الاستيعابية إلى 228 سريرا 188 سريرا داخليا، و13 سرير رعاية مركزة، و19 سريرا لعمليات زرع النخاع، و9 غرف عمليات، بالإضافة إلى 200 كرسي للعلاج الكيماوي.

وتابع "عبدالغفار" أن المبنى الجديد يتكون من 60 غرفة فحص، بالعيادات الخارجيه، بالإضافة إلى 6 غرف لمناظرة حالات الأورام ووضع خطة للعلاج، وقسم للأشعة يحتوى على أشعة رنين مغناطيسي، وأشعة مقطعية، وماموجرام، قسم للمعامل يتضمن التحاليل الكيميائية، وتحاليل الباثولوچي، وتحاليل مزارع الدم، وبنك دم، وسكن للأطباء.

رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات القومية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة ريم عماد مدير مستشفى هرمل.

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