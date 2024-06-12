الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الإصلاح والنهضة»: تنسيقية الأحزاب أحدثت ثورة في تمكين الشباب

هشام عبد العزيز
هشام عبد العزيز

قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إنه في تاريخ السياسية المصرية الطويل والممتد أحداث متلاحقة، لكن هناك علامات فارقة سيظل تأسيس كيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين واحدة من أبرز تلك العلامات وأهمها لما أحدثته من تجديد تاريخي يمكن وصفه بأنه "ثورة تمكين الشباب". 

txt

ذكرى التأسيس السادسة.. كيف نجحت "تنسيقية الأحزاب" فى تمكين الشباب سياسيًا؟

أضاف عبد العزيز، في تصريحات صحفية أننا نعيش الذكرى السادسة لتأسيس ذلك الكيان ونبعث رسالة شكر لمن آمن بالفكرة ودعمها ومن ساند طموح شباب مصر الوطنيين المخلصين الذين رسموا في أرض الواقع سياسة بمفهوم جديد قبل أن يصبح ذلك شعارهم وشقوا بجهدهم وعزيمتهم وحرصهم على بلدهم ووعيهم بخطورة الظرف التاريخي طريقا لتحقيق حلم تمكين الشباب لبناء الجمهورية الجديدة ورسم آفاق مستقبل يليق بمصر والمصريين. 

هشام عبد العزيز الإصلاح و النهضة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين علامات فارقة ثورة تمكين الشباب

الأكثر قراءة

كولر يقود ثورة لـ"غربلة" الأجانب فى الأهلى استعدادًا لمونديال الأندية 2025

متحدث الحكومة يكشف حقيقة إلغاء تخفيف أحمال الكهرباء فى عيد الأضحى (فيديو)

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

اتجاه داخل لجنة تظلمات الجبلاية لرفض استئناف الشيبى

حيثيات النقض برفع اسم أبوتريكة وآخرين من قوائم الإرهاب

بيان من بيراميدز بشأن منشطات رمضان صبحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

أحمد الصغير

وهل تستحق مصر كل ما فعلناه بها؟! (ردًا على مقال هل تستحق مصر الفقر؟!)

ماجد حبته

سبعة لقاءات.. وقمة ثلاثية

صفاء النجار

دعانى لبيته «2»

محمد العسيري

ما حدش طايق حد

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل

رسالة سرية من بلينكن لإسرائيل تكشف "حجر العثرة" في مفاوضات هدنة غزة

الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة