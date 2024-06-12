«الإصلاح والنهضة»: تنسيقية الأحزاب أحدثت ثورة في تمكين الشباب

قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إنه في تاريخ السياسية المصرية الطويل والممتد أحداث متلاحقة، لكن هناك علامات فارقة سيظل تأسيس كيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين واحدة من أبرز تلك العلامات وأهمها لما أحدثته من تجديد تاريخي يمكن وصفه بأنه "ثورة تمكين الشباب".

أضاف عبد العزيز، في تصريحات صحفية أننا نعيش الذكرى السادسة لتأسيس ذلك الكيان ونبعث رسالة شكر لمن آمن بالفكرة ودعمها ومن ساند طموح شباب مصر الوطنيين المخلصين الذين رسموا في أرض الواقع سياسة بمفهوم جديد قبل أن يصبح ذلك شعارهم وشقوا بجهدهم وعزيمتهم وحرصهم على بلدهم ووعيهم بخطورة الظرف التاريخي طريقا لتحقيق حلم تمكين الشباب لبناء الجمهورية الجديدة ورسم آفاق مستقبل يليق بمصر والمصريين.