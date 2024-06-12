إحالة 9 أطباء للتحقيق لتغيبهم عن العمل فى المنيا

أمر عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، بإحالة ٩ من الأطباء للتحقيق للغياب بدون عذر وتركهم العمل بالوحدة الصحية ببنى مهدى والمطاهرة البحرية التابعة لمركز المنيا، وذلك خلال جولة مفاجئة لمتابعة سير العمل وتحقيق الانضباط الإداري داخل المنشآت والوحدات الصحية.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الجولات والمتابعات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا والتي شدد خلالها على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتشكيل لجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية لمتابعة سير العمل وتحقيق الانضباط الإداري داخل المنشآت والوحدات، وضرورة المرور على السلخانات والتأكد من جاهزيتها لاستقبال أضاحي العيد والتأكد من النظامة العامة بها.

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