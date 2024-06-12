الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة 9 أطباء للتحقيق لتغيبهم عن العمل فى المنيا

جانب من الحملة
جانب من الحملة

أمر عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، بإحالة ٩ من الأطباء للتحقيق للغياب بدون عذر وتركهم العمل بالوحدة الصحية ببنى مهدى والمطاهرة البحرية التابعة لمركز المنيا، وذلك خلال جولة مفاجئة لمتابعة سير العمل وتحقيق الانضباط الإداري داخل المنشآت والوحدات الصحية.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الجولات والمتابعات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا والتي شدد خلالها على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتشكيل لجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية لمتابعة سير العمل وتحقيق الانضباط الإداري داخل المنشآت والوحدات، وضرورة المرور على السلخانات والتأكد من جاهزيتها لاستقبال أضاحي العيد والتأكد من النظامة العامة بها.

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المنيا إحالة 9 أطباء للتحقيق الوحدة الصحية ببني مهدي والمطاهرة البحرية الغياب وترك العمل عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا

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