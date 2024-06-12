"حافظوا على أوطانكم".. "القادرية البودشيشية" توجه رسالة إلى صوفية العالم

وجهت الطريقة القادرية البودشيشية بالمملكة المغربية، رسالة إلى صوفية العالم، على لسان الدكتور مولاى منير القادرى بودشيش نجل شيخ الطريقة القادرية البودشيشية ورئيس الملتقى العالمى للتصوف، طالبت فيها صوفية العالم بالحفاظ على أوطانهم من المتطرفين والمتشددين.

وقال الدكتور منير القادرى فى رسالة الطريقة القادرية البودشيشية إلى صوفية العالم: “حافظوا على أوطانكم من جماعات التطرف والعنف والإرهاب، لأن الأوطان أمانة فى أعناقكم، وأهل التصوف هم أهل الوسطية والإعتدال والمحبة والسلام، وأصحاب رسالة إيجابية فى المجتمع”.

وأوضح القادرى خلال المجلس الأسبوعى للطريقة القادرية البودشيشية بالمملكة المغربية أن أتباع الطريقة القادرية البودشيشة، يعملون دائما على نشر الوسطية والاعتدال فى جميع أنحاء العالم، وهذا ما جعلهم أصحاب رأى ومشورة، ويشار إليهم بالبنان.