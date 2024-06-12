كمال ماضي: هذه الأرض ستحرر مثل ما حررت عكا حتى لو بعد حين

قال كمال ماضي، مذيع قناة "القاهرة الإخبارية"، إن حديثنا الليلة سيكون عن نبتة نكبة لا نعلم كيف ترعرعت في وادينا الطيب المبارك متعبد الأنبياء، نبتة وعدت بالأرض بالوطن من محتل سابق غرسها عنوة فإذا بها تأبى الماء طهورة ريّا تستحسن الدم مشربة طلعها نجمة سداسية، أضلاعها سالبة للأرض سافكة للدم عائثة فسادً.

وأضاف ماضي، الأربعاء، خلال تقديمه برنامج "ملف اليوم"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية": “خليطها قادم من شتات الأرض بلا تجانس أو تشابه ويبدو أن غير التجانس هذا أن التنافر هذا قد يدق أول مسمار في نعش ذاك الكيان المتعالي على إنسانيات عالمنا على قوانينه وشرائعه، تهديد واضح جلي لا ريب فيه من يهوده المتشددين من حريديم ذاك الكيان بأنّا لن ندخل جيش احتلالكم لن نتجند فيه ولسان حالهم يكاد ينطقوا بالحق لن ندافع عن أرض مسلوبة ليست أرضنا وإن أجبرنا على ذلك سنترككم في غيّكم في طغيانكم تعمهون ونعودوا لبلادنا”.

وتابع: “أتضغطهم المخاوف من نقص أعداد الجنود؟ نعم، أيربكهم هذا الأمر كالذي يتخبطه الشيطان من المس؟ نعم، أقد يأتي الفرق من السماء بعدما ضاقت واستحكمت حلقاتها وظن البعض أن لا تفرج أيضا من الممكن ونعم، لكن أبدا لا تكن كمن تركه التواكل في خمولٍ ستحرر هذه الأرض كما حررت عكّا ولو بعد مائة عام، سترجع هذه الأرض كما أرجعت أنطاكيا ولو بعد مائة وسبعين عام”.

واستكمل: “علمها لأبنائك ولأبناء أبنائك حينها قد يخرج منهم من يوقد النّار شاملةً يأتِ بالأرض كاملةً فذاك نبط طيّب ستمتدّ جذوره ليتمسك بالأرض مهما اشتدّت ريحها مهما عصفت أجواؤها مهما تكالب عليها جراد الأرض يرونه بعيدًا ونراه قريبًا فصبروا جميل”.