الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كمال ماضي: هذه الأرض ستحرر مثل ما حررت عكا حتى لو بعد حين

غزة
غزة

قال كمال ماضي، مذيع قناة "القاهرة الإخبارية"، إن حديثنا الليلة سيكون عن نبتة نكبة لا نعلم كيف ترعرعت في وادينا الطيب المبارك متعبد الأنبياء، نبتة وعدت بالأرض بالوطن من محتل سابق غرسها عنوة فإذا بها تأبى الماء طهورة ريّا تستحسن الدم مشربة طلعها نجمة سداسية، أضلاعها سالبة للأرض سافكة للدم عائثة فسادً.

وأضاف ماضي، الأربعاء، خلال تقديمه برنامج "ملف اليوم"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية": “خليطها قادم من شتات الأرض بلا تجانس أو تشابه ويبدو أن غير التجانس هذا أن التنافر هذا قد يدق أول مسمار في نعش ذاك الكيان المتعالي على إنسانيات عالمنا على قوانينه وشرائعه، تهديد واضح جلي لا ريب فيه من يهوده المتشددين من حريديم ذاك الكيان بأنّا لن ندخل جيش احتلالكم لن نتجند فيه ولسان حالهم يكاد ينطقوا بالحق لن ندافع عن أرض مسلوبة ليست أرضنا وإن أجبرنا على ذلك سنترككم في غيّكم في طغيانكم تعمهون ونعودوا لبلادنا”.

وتابع: “أتضغطهم المخاوف من نقص أعداد الجنود؟ نعم، أيربكهم هذا الأمر كالذي يتخبطه الشيطان من المس؟ نعم، أقد يأتي الفرق من السماء بعدما ضاقت واستحكمت حلقاتها وظن البعض أن لا تفرج أيضا من الممكن ونعم، لكن أبدا لا تكن كمن تركه التواكل في خمولٍ ستحرر هذه الأرض كما حررت عكّا ولو بعد مائة عام، سترجع هذه الأرض كما أرجعت أنطاكيا ولو بعد مائة وسبعين عام”.

واستكمل: “علمها لأبنائك ولأبناء أبنائك حينها قد يخرج منهم من يوقد النّار شاملةً يأتِ بالأرض كاملةً فذاك نبط طيّب ستمتدّ جذوره ليتمسك بالأرض مهما اشتدّت ريحها مهما عصفت أجواؤها مهما تكالب عليها جراد الأرض يرونه بعيدًا ونراه قريبًا فصبروا جميل”.

القاهرة الإخبارية الوطن محتل سابق نجمة سداسية ملف اليوم شتات الأرض

مواد متعلقة

متحدث "فتح": الولايات المتحدة لم تقم بأى فعل حقيقى لوقف حرب غزة

القاهرة الإخبارية| الاحتلال يوسع المواجهة مع حزب الله على الحدود اللبنانية

حزب الله يصعد عملياته النوعية ضد إسرائيل.. غسان ريفى يوضح التفاصيل

جهاد حرب: مساحة نتنياهو للمناورة تقلصت.. وجرائم الاحتلال فى تصاعد

البعثة الأممية لحقوق الإنسان: حريصون على عدم إفلات إسرائيل من عقاب الإبادة الجماعية

باحثة: أمريكا لا تريد دخول إسرائيل حربًا مع لبنان.. ولكن نتنياهو له رأى آخر

قطر: الحل الوحيد العادل والدائم للقضية الفلسطينية إنشاء دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية

الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات فى غزة خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

عاجل| اتجاه داخل لجنة تظلمات الجبلاية لرفض استئناف الشيبى

عاجل| "الأرصاد" تحذر من طقس الخميس والجمعة ومفاجأة بشأن وقفة العيد

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

حارس الأهلى يغادر المستشفى بعد تعرضه لكسر فى عظام الوجه

طبيب الأهلى يكشف حجم إصابة بيرسى تاو

«الجنايات» تؤجل محاكمة شريكة سفاح التجمع باستقطاب السيدات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سبعة لقاءات.. وقمة ثلاثية

صفاء النجار

دعانى لبيته «2»

محمد العسيري

ما حدش طايق حد

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل

رسالة سرية من بلينكن لإسرائيل تكشف "حجر العثرة" في مفاوضات هدنة غزة

الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة