المخرج عصام السيد: اعتصام المثقفين ضد حكم الإخوان أشبه بالعملية الاستشهادية

كشف المخرج عصام السيد عن أن اعتصام المثقفين فى مكتب وزير الثقافة الإخوانى خلال أحداث ثورة ٣٠ يونيو، استطاع أن يجذب الناس العادية للانضمام إليه، خاصة مع تقديمه عروضًا مسرحية وموسيقية وفنية متنوعة فى الشارع أمام مبنى الوزارة.

وأضاف «السيد»، خلال الجزء الثانى من حواره مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، عبر برنامج «الشاهد» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن المثقفين تصدوا لهجوم أنصار جماعة الإخوان، بقيادة أحمد المغير، على الاعتصام، وحين ألقى أفراد الجماعة الحجارة أصابت عددًا من قوات الأمن فتولى المعتصمون علاجهم.

وتابع أن المثقفين أحسوا بحالة من الفخر والسعادة بعد الاستماع إلى بيان ٣٠ يوليو، الذى أعلنت فيه القوات المسلحة عن إزاحة الإخوان عن الحكم، وشعروا بأنهم أدوا دورهم تجاه وطنهم.

وإلى نص الحوار:

■ كيف نفذ المثقفون خطة اقتحام مكتب وزير الثقافة الإخوانى والاعتصام فيه؟

- كان هناك ٤ مثقفين مهمتهم التواصل مع زملائهم للتوجه لمكتب وزير الثقافة وطلبوا مقابلته ثم احتلال المكتب، وكانوا قد علموا أن الوزير غير موجود فى مكتبه يوم الأربعاء من ذلك الأسبوع الذى تم فيه الاقتحام، فقرروا الذهاب فى ذلك اليوم والبقاء فى المكتب بحجة انتظاره، ثم انتظار توافد مثقفين آخرين، حتى يزداد التجمع، ومن ثم يتم إعلان الاعتصام.

وتم التواصل مع كثير من المثقفين مباشرة، والتواصل مع مجموعة أخرى كانت قد توجهت للمجلس الأعلى للثقافة للاعتصام فيه، وتم توجيه الجميع إلى مكتب الوزير.

ويجب الإشارة إلى أن الأمن حاول فى البداية منع الناس من دخول مكتب الوزير، وحدثت شبه مشادة معه، ثم فى النهاية سُمح للمثقفين بالدخول، وانضمت إليهم أعداد أخرى.

وبمجرد التجمع داخل مكتب الوزير، اكتشف الأمن أن هذا التجمع سيتحول إلى اعتصام، فأغلقوا الأبواب على مَن بالداخل، ومنعوا مَن بالخارج من الدخول، وبدأت المفاوضات مع الأمن من أجل دخول باقى المتجمعين فى الخارج، وتسللنا واحدًا وراء الآخر بطرق مختلفة، ثم خرج بيان وقّع عليه المثقفون وتم نشره.

■ مَن كان فى طليعة الاعتصام؟

- سيد حجاب ونبيل الحلفاوى والدكتور أحمد نوار ومحمد فاضل وبهاء طاهر وفتحية العسال.

■ ما مطالب المثقفين فى ذلك الاعتصام؟

- المطالب كانت رحيل نظام الإخوان، وقلنا إننا ضد أخونة الدولة، وإننا مستمرون فى الاعتصام حتى تتحقق مطالبنا، ويومًا بعد يوم ازدادت أعدادنا فى الداخل.

■ كيف كان رد فعل وزير الثقافة الإخوانى على الاعتصام؟

- ترك المكتب ولجأ إلى مكتب آخر فى دار الكتب، وكان الوزير قد صرف مكافآت لموظفى الدار عندما زارها، ولذلك حين ذهب إلى هناك وقت الاعتصام لم يعترض عليه أحد.

أما الإخوان فشكلوا منظمة سموها «الإبداع»، وقدموا بلاغًا للنائب العام مباشرة ضد ٣١ من المعتصمين، بتهمة احتلال أماكن الدولة وتعطيل مسار العملية الثقافية وإهانة الوزير، وكان النائب العام «بتاعهم»، وكنا نتوقع أن تقتحم الشرطة الاعتصام، وقررنا ألا تحضر إليه الرموز التى تمت إقالتها، حتى لا يكون الاعتصام فئويًا، فظلوا فى الشارع ولم يدخلوا إلى الوزارة إلا بعد ذلك.

■ كيف مرت الأيام داخل الاعتصام؟

- الفنان ناصر عبدالمنعم، الذى كان قد أقام فى ٢٥ يناير منصة للمسرح، تابعة لحركة «فنانون من أجل التغيير»، نقل نفس التجربة لاعتصام المثقفين، وأجّرنا معدات مسرح ومعدات صوت، وحضرت فرقة «مسرح الشارع» وقدمت عرضًا ثم توالت الفرق على الاعتصام، ووصل الأمر لتقديم عرض باليه فى الشارع، وقدمنا مسرحيات عديدة، واحتفلنا بيوم الموسيقى العالمى، وحضرت الدكتورة إيناس عبدالدايم وغنى على الحجار، والناس رسمت لوحات داخل المبنى.

■ كيف دعمت فئات المجتمع المختلفة الاعتصام؟

- تلقينا دعمًا معنويًا كبيرًا ساعدنا فى الصمود كل هذه الفترة، ودخلنا الاعتصام ولم نكن نعلم كيف سينتهى أو متى، كان الاعتصام بمثابة عملية استشهادية، لا نعرف مصيرنا ولا كيف سينتهى، وقد نخرج إلى السجن.

وحضر مثقفون كثيرون، وقنوات التليفزيون صورت النشاط الثقافى والمعارض، ونظمنا معرض رسوم للأطفال، واعتبرنا مبنى وزارة الثقافة أول جزء تحرر من قبضة الإخوان، حافظنا على أن يكون المكان نظيفًا باستمرار، وكان الناس يذهبون ويأتى غيرهم.

■ الإخوان روجوا أن المثقفين بعيدون عن الدين لكن نُشرت صور لكم وأنتم تصلون الجمعة أمام مبنى الوزارة.. هل كانت هذه رسالة؟

- الإخوان حاولوا تشويه اعتصام المثقفين بنشر الشائعات عن المشاركين، والإخوان «بتوع الظاهر»، والتقطوا صورًا لبعض المعتصمين وهم يلفون السجائر، وانتشرت الصور على أنها سجائر حشيش، لكن الاعتصام لم يكن فيه مثل هذه الأمور، الإخوان أرادوا أن يروجوا أن المعتصمين «لا أخلاقيين ولا دينيين».

وأداء صلاة الجمعة فى الشارع أمام وزارة الثقافة لم يستهدف توجيه رسالة، ولكن كان المكان ضيقًا فى محيط الوزارة، فصلينا فى الشارع وأحضرنا خطيبًا حتى لا نخرج من الاعتصام.

والمسرح الذى قدمناه كان هدفه أن يتعرف الناس على الاعتصام، ونحن أهل فن فقررنا تقديم الفن، وتفاجأنا بأهل إمبابة وبولاق أبوالعلا يحضرون فى المساء ليشاهدوا العروض الفنية، وبدأوا يتعاطفون معنا، والناس فى محيط الاعتصام كانوا يلقون علينا الحلويات، وذات مرة كانت هناك مباراة مهمة تُعرض فى التليفزيون فنزل إلينا أحد المواطنين من منزله ومعه وصلة «دش» لنشاهد المباراة.

ولم ينزعج السكان منّا، بل كانوا متعاطفين معنا، وكانوا يعتبرون الذهاب إلى الاعتصام رحلة، «كانوا جايين يتفرجوا على المسرح والأنشطة»، خاصة أن الاعتصام بدأ فى ٥ يونيو فى الإجازة الصيفية، فكانوا يحضرون أولادهم لتعلم الرسم، وتم عرض «باليه زوربا» فى الشارع، كانت هناك مسرحيات وأغانٍ ومزيكا، والعروض كانت مفتوحة للجميع.

■ كيف تعامل الأمن مع الاعتصام؟

- الأمن تعامل بشكل حيادى مع المشاركين فى الاعتصام، وفى اليوم الذى هجم فيه أنصار جماعة الإخوان علينا، تدخلت القوات للفصل بيننا، وبعد بيان القوات المسلحة المصرية يوم ٢٧ يونيو ٢٠١٣، بدأ الأمن يتعاطف معنا.

فى تلك الفترة، كانت الشرطة مضغوطة بشكل كبير للغاية، وكانت تتجنب الاحتكاك بالمواطنين، وأتذكر جيدًا تفاصيل واقعة الهجوم على مبنى الوزارة لفض الاعتصام.

الأمر بدأ بمجىء مجموعة من أنصار الإخوان فى حافلة، ونزلوا منها وهتفوا ضدنا لساعات قليلة، ثم استقلوا الحافلة وذهبوا بعيدًا.

بعد ذلك بدأنا نستقبل رسائل تحذيرية، وجاء إلينا أحد مستشارى محمد مرسى، وطلب منا فض الاعتصام وتشكيل وفد من الاعتصام لمقابلته والحديث معه حول الطلبات المعروضة، ولكننا رفضنا لقاء «مرسى» حينها، كوننا نعلم جيدًا أنه لا يستطيع فعل أى شىء، وأن كل الأمور يتحكم بها مكتب الإرشاد، كما أننا كنا نرغب فقط فى عزله من منصبه.

■ ما كواليس الهجوم الإخوانى على الاعتصام؟

- فى فترة الاعتصام كنا نحاول تنظيم الاعتصام وحمايته من أى هجوم أو عنف، وتم تكليف أحد المشاركين بتأمين الاعتصام من خلال وضع بوابات، وتم تكليف مسئولين عن التغذية والأمور الأساسية التى يحتاج إليها المشاركون، وكل ذلك كان يتم من خلال تبرعات نجمعها من المتظاهرين، وأحيانًا كانت نقابة السينمائيين ترسل بعض الموارد الغذائية إلينا.

الاعتصام كان يُدار من خلال التنسيق بين المشاركين، وكان يتم عقد اجتماعات بشكل دائم، وأى مشكلة كانت تحدث، كنا نجلس جميعًا لمناقشتها والوصول إلى حل جذرى لها.

وفوجئنا بمحاولات من الإخوان لفض الاعتصام، وبدأ الأمر بحضور عدد من الوسطاء لتحذيرنا بشكل مبطن من استكمال الأمر، وحين رفضنا كل تلك المحاولات، قررت الجماعة فض الاعتصام بالقوة، وجاءت أعداد كبيرة للغاية من الإخوان، بقيادة الإخوانى أحمد المغير، وكنا نعلم قبلها بأمر الهجوم، لذا عملنا على تأمين المعتصمين من خلال إغلاق باب وزارة الثقافة، وأبلغنا السيدات والضعاف وكبار السن بالمكوث داخل الوزارة، ووقفنا نحن فى الخارج.

وحين وصل عناصر الإخوان إلى مقر الاعتصام، تدخلت القوات الأمنية على الفور وفصلت بيننا، وكانوا يهتفون ضدنا ويقذفوننا بأفظع الشتائم، ثم بدأوا فى قذفنا بالحجارة، التى أصابت قوات من الشرطة، وعلى الفور حملنا الجنود المصابين إلى داخل الوزارة من أجل توفير العلاج لهم، وفجأة ظهرت مجموعة كبيرة قادمة من اتجاه كوبرى أكتوبر، واتضح أنهم من التيار الشعبى والحزب الناصرى وغيرهما، جاءوا ليساندونا فى ذلك الموقف العصيب، وسرعان ما هرب الإخوان تجاه كوبرى ١٥ مايو.

■ ما كواليس مسيرة «القباقيب» ضد الإخوان؟

- سمعنا بيان القوات المسلحة المصرية فى ٢٤ يونيو ٢٠١٣، من داخل الاعتصام، وكنا نناشدها التدخل، لكن لم يحدث أى اتصال مع المسئولين حتى مساء يوم ٢٩ يونيو، وحينها أدركنا أن الجيش المصرى نزل إلى الشارع لتأمين المظاهرات ومنع أى مذبحة قد تحدث من جماعة الإخوان.

وخلال أيام ثورة ٣٠ يونيو، قررنا أن تظل هناك مجموعة داخل الاعتصام حتى لا يأتى الإخوان ويحتلون مبنى الوزارة، وكلفنا مجموعة أخرى بالتوجه نحو ميدان التحرير.

ولم يحدث ما خططنا له فى ذلك الحين، بل خرج الجميع إلى ميدان التحرير من أجل الانضمام للثورة فى قلب الميدان.

وفى أثناء خروجنا للميدان، نظمنا مسيرة بـ«القباقيب» تهتف ضد الإخوان، واتجهنا جميعًا نحو التحرير، وفى يوم ٣ يوليو، عدنا إلى مبنى الوزارة لنستمع إلى بيان عزل «مرسى»، وأحسسنا بحالة من الفخر والسعادة.

■ القوات المسلحة حاولت عدم الوصول إلى مرحلة الصدام وقدمت الكثير من العروض والاقتراحات لحل المسألة مع «الإخوان» لكن لم تكن هناك استجابة.. كيف ترى ذلك؟

- نعم حدث ذلك، الجميع شعر بارتياح بعد بيان ٣ يوليو وإزاحة الإخوان، لأن مخطط الجماعة بأكمله قد فشل، وانتهت مهمتنا الأساسية وحققنا ما نريد تحقيقه برحيل النظام.

■ الفن والثقافة كانا رأس الحربة فى هذه الثورة وتمت توعية الناس بأن هذا النظام الإخوانى خطر ليس فقط لأنه فشل فى تحقيق المطالب، لكن لكونه يريد تغيير شكل الحياة.. هل لعب الفن دورًا بعد بيان ٣ يوليو فى توثيق اللحظة وحكاية هذه الوقائع؟

- كل ما حدث بعد ٣٠ يونيو من عروض مسرح وفن كان توثيقًا للحدث، لكن الموقف التاريخى المتمثل فى إزاحة الإخوان من الصعب التعبير عنه بشكل مباشر، بل يحتاج إلى بعض الوقت، المسألة كانت أكبر من التعبير عنها بعدة أعمال فنية.

والأعمال الفنية التى قدمت قبل ٣٠ يونيو كانت رمزية بعض الشىء، لكن بعد عام ٢٠١٣ بفترة قصيرة، أصبحت الأعمال مباشرة بشكل كبير، وكان الناس يعبرون عن إحساسهم، لكن المسألة من الناحية الفنية لم تكن مصاغة بشكل جيد للتعبير عن الأحداث، خاصة أن الأحداث كانت ضخمة، بل أضخم من أن يحتويها عمل فنى سريع.

■ هل السنوات العشر التى مرت على ٣٠ يونيو لم تكن كافية لتتبلور فكرة التعبير عن الحدث من خلال عمل فنى؟

- لم تتم حتى الآن بلورة عمل فنى على قدر ٣٠ يونيو، ربما تناول أحد أجزاء مسلسل «الاختيار» أحداث اعتصام المثقفين وذكر أسماء المعتصمين، لكنه لم يغطِ الوقائع كلها.

وأنا أصدرت كتابًا لتوثيق هذه الوقائع كلها، لكن لم يصدر حتى الآن عمل فنى يمثل توثيقًا دقيقًا للأحداث.

■ حدثنا عن مشكلة المسرح فى مصر.

- تتمثل مشكلة المسرح فى مجموعة القوانين والإجراءات التى تعرقله، رغم أن لدينا الكثير من الأفكار والمبدعين والمخرجين، لكن توجد أسباب تحول دون أن يؤدى المسرح هذا الدور المتمثل فى توثيق أحداث ٣٠ يونيو على سبيل المثال.

وليس مطلوبًا من المسرح أن يوثق الحدث من خلال تقديمه الحدث نفسه بشكل مجرد، لكن من الممكن أن يقدمه بشكل رمزى.

ومن ضمن المشكلات، القواعد التى يتم تطبيقها على وزارة الثقافة، من حيث التعاقد مع الفنانين والإجراءات.

■ أنت مخرج مسرحى.. لو تعاقدت معك وزارة الثقافة على إنتاج مسرحية على المسرح القومى أو على خشبة أخرى.. كيف سيتم التعامل معك؟

- فى الماضى كنت أكتب عقدًا، أما الآن فيوجد ما يسمى «العقد الموحد» الموجود فى كل الوزارات، والعقد الموحد من المفترض أن يتضمن مناقصة حول الأرخص سعرًا، ويتقدم المخرجون وتحصل وزارة الثقافة على عروض مختلفة، والأرخص سعرًا هو من يعمل، وليس المخرج الأنسب للعمل، وهذا ينطبق على المؤلف والممثل والملحن، ويخصم منى ٥٪ تأمينًا لحين تسليم العمل، وهذا من شأنه أن يعطل العملية الفنية تمامًا، لكننا نكافح حتى اللحظة من أجل ألا يتم ذلك، وعندما اعترضنا قالوا لنا «سنحذف التأمين»، لكنهم يخصمونه من الأجر.

نحن على علم وإدراك بظروف البلد، لكن عندما تأتى لتقدم فنًا ويتم حذف بند الدعاية، فهذا أمر خطير، لأننا فى هذه الحالة نقدم سلعة لا يراها أحد، من المحتمل أن الوزارات الأخرى قد تقدم سلعًا لها احتياج، وبالتالى يذهب إليها الناس، لكن الفن لا بد أن يقدم دعايته.

ومن ضمن المشكلات، أن مكافآت المسابقات فى المجلس الأعلى للثقافة موقوفة، لأن هناك بندًا يقول إن المكافآت يجب أن تذهب لتحصل على توقيع من رئيس مجلس الوزراء شخصيًا.

من وجهة نظرى، أن القوى الناعمة لمصر تعتبر إحدى الأذرع القوية جدًا للدولة، وهذه التعقيدات تمنعنا بشكل مباشر من تقديم أعمال جيدة، لأن كل خطوة تتم عرقلتها، سواء ببنود المناقصة أو الفاتورة الإلكترونية، «أنا رجل مخرج، لا أنا صاحب شركة، ولا عندى توقيع إلكترونى».

وقرار عمل الفاتورة الإلكترونية للفنانين صادم، لأننا من المهن الحرة، ويجب أن يأخذ المخرج حقه دون هذه التعقيدات، نحن لا نعترض على الضرائب، بل على طريقة تحصيلها.

■ ما تفاصيل اعتداء الإخوان على تظاهرات دار الوثائق؟

- فى فترة اعتصام المثقفين، كنا نحاول حماية دار الكتب والوثائق القومية؛ وشعرنا بأنه لا بد من تغيير قيادتها، لأننا توقعنا تسريب وثائق مهمة من داخلها، وطالبنا الجيش المصرى حينها بحمايتها، كما نظمنا مظاهرة أمام الدار، لكن تم الاعتداء على المجموعة التى شاركت فيها من قبل أنصار الإخوان.

واحتجز الإخوان الفنان محمود قابيل داخل مكتب فى دار الكتب الوثائق حينها، وهناك التقى وزير الثقافة الإخوانى علاء عبدالعزيز، الذى ظل يسأله عن دوافع تلك المظاهرة.

ولجأ الإخوان إلى التضليل، وتم الادعاء بأن محمود قابيل انشق عن اعتصام المثقفين ليجلس مع الوزير.

وكانت هناك مجموعة من المشاركين فى الاعتصام لم تدرك تلك المعلومة، وبناء على ذلك، حدثت أزمة مع الفنان محمود قابيل، وحين تم توضيح الحقائق انتهى الأمر تمامًا.