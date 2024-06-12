الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس شركة العاصمة الإدارية: 27 مليار جنيه أرباحًا فى 2023 بزيادة 35%

المهندس خالد عباس
المهندس خالد عباس

قال رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، المهندس خالد عباس، إن الشركة حققت خلال العام المالى ٢٠٢٣ نحو ٢٧ مليار جنيه أرباحًا، قبل خصم الضرائب والمخصصات، بنسبة نمو ٣٥٪.

 وأضاف، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الشركة تعتزم سداد نحو ٨ مليارات جنيه ضرائب بمختلف أنواعها، وعقد الجمعية العمومية للشركة قريبًا للإعلان عن الأرباح.

وأشار إلى ارتفاع أصول شركة العاصمة الإدارية الجديدة إلى ٢٩٠ مليار جنيه، فيما سيتم رفع رأس المال المدفوع من ٢٠ مليارًا إلى ٤٤ مليارًا و٥٠٠ مليون جنيه، مؤكدًا أنه بعد انعقاد الجمعية العمومية وإعلان الأرباح سيجرى رفع رأس مال الشركة إلى أكثر من ٦٠ مليار جنيه.

وتابع: «بلغت محفظة أراضى شركة العاصمة الإدارية نحو ٤٠ ألف فدان فى المرحلة الأولى من المشروع، حيث جرى استغلال نحو ٧٠٪ منها، وأن المتبقى بين ٤ آلاف و٥ آلاف فدان تحت تصرف الشركة، سواء بالبيع أو التنمية فى المرحلة الثانية من المشروع».

وأضاف أنه يجرى العمل حاليًا على ترفيق الأراضى، والانتهاء من المخطط العام تمهيدًا للبدء فى أعمال المرحلة الثانية خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥، مشيرًا إلى وجود طلبات استثمارية عديدة تستلزم توفير أراضِ لها.

وعن الخطط الاستثمارية للعاصمة الإدارية الجديدة، أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنه من المقرر أن تشتمل الموازنة العامة للشركة لعام ٢٠٢٤ على استثمار ما قيمته ٦٠ مليار جنيه، ممثلة فى إنشاء محطة المياه الخاصة بالعاصمة، التى تبلغ تكلفتها نحو ٤٠ مليار جنيه، وتستغرق مدة تنفيذها نحو عامين.

خالد عباس شركة العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الإدارية

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