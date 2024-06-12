الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«مصر الحديثة» يهنئ تنسيقية الأحزاب بالذكرى السادسة على تأسيسها

وليد دعبس
وليد دعبس

هنأ د. وليد دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالذكرى السادسة على تأسيسها، لافتًا إلى أن  تلك المنصة التي استطاعت أن تجمع ٢٦ حزبًا سياسيًا، ومئات الشباب السياسي من مختلف الأيديولوجيات والأفكار في تجربة غير مسبوقة، برهنت على أن الاختلاف قوة، وأن الوطن يتسع الجميع.

أضاف دعبس، أن التنسيقية عملت على تنمية الحياة السياسية والحزبية من خلال التدريب والتأهيل وتمكين الشباب في المواقع القيادية، وتنظيم الحوارات المجتمعية والسياسية والورش والفعاليات والندوات، واستثمار طاقة الشباب، وقدمت نموذجًا ناجحًا للقيادة الواعية، من خلال أعضائها نواب المحافظين والتمثيل البرلماني المؤثر من خلال تكتلها النيابي في مجلسي النواب والشيوخ.

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"المستقلين الجدد": تنسيقية الأحزاب أحد الإنجازات التى تنسب إلى الرئيس السيسى

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ذكرى التأسيس السادسة.. كيف نجحت "تنسيقية الأحزاب" فى تمكين الشباب سياسيًا؟

وأضاف رئيس حزب مصر الحديثة أن الحزب بجميع قياداته وأعضائه يتمني للتنسيقية الاستمرار في النجاح والبناء على تلك التجربة الفريدة، من أجل تنمية حقيقية ومستدامة، ورؤية بمفهوم جديد.

الدكتور وليد دعبس مصر الحديثة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الشباب الإيديولوجيات الوطن

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