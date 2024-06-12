«مصر الحديثة» يهنئ تنسيقية الأحزاب بالذكرى السادسة على تأسيسها

هنأ د. وليد دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالذكرى السادسة على تأسيسها، لافتًا إلى أن تلك المنصة التي استطاعت أن تجمع ٢٦ حزبًا سياسيًا، ومئات الشباب السياسي من مختلف الأيديولوجيات والأفكار في تجربة غير مسبوقة، برهنت على أن الاختلاف قوة، وأن الوطن يتسع الجميع.

أضاف دعبس، أن التنسيقية عملت على تنمية الحياة السياسية والحزبية من خلال التدريب والتأهيل وتمكين الشباب في المواقع القيادية، وتنظيم الحوارات المجتمعية والسياسية والورش والفعاليات والندوات، واستثمار طاقة الشباب، وقدمت نموذجًا ناجحًا للقيادة الواعية، من خلال أعضائها نواب المحافظين والتمثيل البرلماني المؤثر من خلال تكتلها النيابي في مجلسي النواب والشيوخ.

وأضاف رئيس حزب مصر الحديثة أن الحزب بجميع قياداته وأعضائه يتمني للتنسيقية الاستمرار في النجاح والبناء على تلك التجربة الفريدة، من أجل تنمية حقيقية ومستدامة، ورؤية بمفهوم جديد.