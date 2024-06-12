محافظ أسوان: التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتحقيق السيولة المرورية خلال عيد الأضحى

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه يتم التنسيق على قدم وساق مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء مجدى سالم مدير الأمن لتكثيف التمركزات الأمنية والدوريات المرورية المتحركة والثابتة لتحقيق أقصى سيولة مرورية بكافة الطرق والشوارع والميادين، ومنع زيادة تعريفة الركوب من قبل سائقى سيارات الأجرة، واستغلال المواطنين خلال تنقلاتهم أيام الأعياد داخل دائرة المحافظة أو إلى المحافظات الأخرى.

جاء ذلك استكمالًا للجهود المبذولة لاستقبال عيد الأضحى المبارك

وشدد محافظ أسوان، على ضرورة مواصلة الحملات المرورية وتكثيفها من أجل ضبط أى مخالفات، وتوقيع أقصى العقوبات والغرامات على المخالفين لخطوط السير لسيارات السيرفيس بحيث لن تقتصر على مصادرة الرخصة فقط، بل مصادرة السيارة، على أن يتوازى مع ذلك تشغيل أتوبيسات مشروع النقل الداخلى؛ لتحقيق التوازن المطلوب وعدم حدوث أى تكدس أو معاناة للمواطنين بالمناطق السكنية المختلفة.