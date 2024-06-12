برلمانى: كلمة الرئيس فى «مؤتمر غزة» تضمنت رسائل قوية

أكد مدحت الكمار، عضو لجنة القيم بمجلس النواب أهمية كلمة الرئيس السيسي خلال فعاليات المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة الذي عقد في الأردن، قائلًا: "جاءت حاسمة للجميع بضرورة وقف حكومة الاحتلال وإجباره على الانصياع لقرار وقف إطلاق النار الصادر عن مجلس الأمن، ووضع حد للكارثة الانسانية القائمة منذ 8 أشهر.

وأوضح "الكمار"، في تصريح اليوم، أن كلمة الرئيس السيسي تضمنت رسائل قوية تؤكد الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية والموقف الرافض للعدوان الحالي واستمراره، فموقف مصر حاسم وثابت تجاه القضية الفلسطينية ورافض للتهجير القسري للفلسطينيين، كما أن جهود مصر في القضية الفلسطينية لا يمكن إنكارها، فمصر داعمة بقوة لحقوق الشعب الفلسطيني وأسهمت بشكل قوي وصل لنسبة ٨٠% من حجم المساعدات الإنسانية والإغاثية التي دخلت منذ بدء الحرب.

ولفت عضو النواب إلى تأكيد الرئيس السيسي خلال كلمته، أن مسئولية ما يعيشه قطاع غزة، من أزمة إنسانية غير مسبوقة تقع مباشرة على الجانب الإسرائيلي، وهي نتاج متعمد لحرب انتقامية تدميرية ضد القطاع وأبنائه وبنيته التحتية ومنظومته الطبية، يتم فيها استخدام سلاح التجويع والحصار لجعل القطاع غير قابل للحياة وتهجير سكانه قسريًا من أراضيهم دون أدنى اكتراث أو احترام للمواثيق الدولية أو المعايير الإنسانية الأخلاقية.

وشدد النائب على أن كلمة الرئيس السيسي جاءت حادة لتفضح مخططات حكومة الاحتلال ونواياها، مشيرًا إلى ترحيب مصر بقرار مجلس الأمن بالوقف الفوري، والشامل والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح كل الرهائن والمحتجزين على نحو فوري.

واختتم الكمار أن القضية الفلسطينية تكسب الكثير بمواقف مصر وحسمها أمام حكومة الاحتلال وإفشال مخططاته.