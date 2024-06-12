الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانى: كلمة الرئيس فى «مؤتمر غزة» تضمنت رسائل قوية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد مدحت الكمار، عضو لجنة القيم بمجلس النواب أهمية كلمة الرئيس السيسي خلال فعاليات المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة الذي عقد في الأردن، قائلًا: "جاءت حاسمة للجميع بضرورة وقف حكومة الاحتلال وإجباره على الانصياع لقرار وقف إطلاق النار الصادر عن مجلس الأمن، ووضع حد للكارثة الانسانية القائمة منذ 8 أشهر.

وأوضح "الكمار"، في تصريح اليوم، أن كلمة الرئيس السيسي تضمنت رسائل قوية تؤكد الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية والموقف الرافض للعدوان الحالي واستمراره، فموقف مصر حاسم وثابت تجاه القضية الفلسطينية ورافض للتهجير القسري للفلسطينيين، كما أن جهود مصر في القضية الفلسطينية لا يمكن إنكارها، فمصر داعمة بقوة لحقوق الشعب الفلسطيني وأسهمت بشكل قوي وصل لنسبة ٨٠% من حجم المساعدات الإنسانية والإغاثية التي دخلت منذ بدء الحرب.

txt

مدحت الكمار: كلمة الرئيس في الصين أكدت رفض مصر استمرار العدوان على غزة

txt

مدحت الكمار: دور مصر محوري في قطاع غزة ومزاعم إسرائيل بخصوص معبر رفح سافرة ومختلقة

ولفت عضو النواب إلى تأكيد الرئيس السيسي خلال كلمته، أن مسئولية ما يعيشه قطاع غزة، من أزمة إنسانية غير مسبوقة تقع مباشرة على الجانب الإسرائيلي، وهي نتاج متعمد لحرب انتقامية تدميرية ضد القطاع وأبنائه وبنيته التحتية ومنظومته الطبية، يتم فيها استخدام سلاح التجويع والحصار لجعل القطاع غير قابل للحياة وتهجير سكانه قسريًا من أراضيهم دون أدنى اكتراث أو احترام للمواثيق الدولية أو المعايير الإنسانية الأخلاقية.

وشدد النائب على أن كلمة الرئيس السيسي جاءت حادة لتفضح مخططات حكومة الاحتلال ونواياها، مشيرًا إلى ترحيب مصر بقرار مجلس الأمن بالوقف الفوري، والشامل والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح كل الرهائن والمحتجزين على نحو فوري.

واختتم الكمار أن القضية الفلسطينية تكسب الكثير بمواقف مصر وحسمها أمام حكومة الاحتلال وإفشال مخططاته.

النائب مدحت الكمار النواب السيسي اطلاق النار مجلس الأمن الثوابت المصرية

الأكثر قراءة

كولر يقود ثورة لـ"غربلة" الأجانب فى الأهلى استعدادًا لمونديال الأندية 2025

متحدث الحكومة يكشف حقيقة إلغاء تخفيف أحمال الكهرباء فى عيد الأضحى (فيديو)

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

اتجاه داخل لجنة تظلمات الجبلاية لرفض استئناف الشيبى

حيثيات النقض برفع اسم أبوتريكة وآخرين من قوائم الإرهاب

بيان من بيراميدز بشأن منشطات رمضان صبحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

أحمد الصغير

وهل تستحق مصر كل ما فعلناه بها؟! (ردًا على مقال هل تستحق مصر الفقر؟!)

ماجد حبته

سبعة لقاءات.. وقمة ثلاثية

صفاء النجار

دعانى لبيته «2»

محمد العسيري

ما حدش طايق حد

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل

رسالة سرية من بلينكن لإسرائيل تكشف "حجر العثرة" في مفاوضات هدنة غزة

الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة